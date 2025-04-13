Прем'єр-міністр Великої Британії відреагував на російську ракетну атаку по Сумах заявою, що "Путін має погодитись на припинення вогню без умов".

Про це він повідомив у своєму X.

"Я приголомшений жахливими нападами Росії на цивільних у Сумах, і мої думки з жертвами та їхніми близькими в цей трагічний час. Президент Зеленський продемонстрував свою відданість миру. Тепер Путін повинен погодитися на повне і негайне припинення вогню без умов", — написав Кір Стармер.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц теж заявив, що Росія має піти на повне припинення вогню. Так він відреагував на атаку РФ по Сумах 13 квітня.

Шольц заявив, що Росія продовжує загарбницьку війну проти України. Про це він написав у своєму X.

"Ця війна повинна закінчитися, і Росія повинна нарешті погодитися на повне припинення вогню. Ми працюємо над цим разом з нашими європейськими та міжнародними партнерами", — сказав Олаф Шольц.

Зранку 13 квітня у Сумах було чути два вибухи. За словами в. о. міського голови Артема Кобзаря, це був ракетний удар, є загиблі.

На російську атаку по Сумах відреагували: президент Франції Еммануель Макрон, президент Латвії Едгарс Рінкевичс, Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен, президентка Молдови Майя Санду, Голова Євроради Антоніу Кошта та інші європейські лідери.