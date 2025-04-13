Речник очільника Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав гарною динаміку російсько-американських відносин, але закликав не чекати "миттєвих результатів" від переговорів РФ та США.

Про це він повідомив в інтерв'ю російському державному медіа "Россия 1".

За словами Пєскова, зараз представники США та Росії намагаються "реанімувати з нуля" відносини між країнами.

"Весь шлях складається з маленьких кроків щодо відтворення атмосфери хоча б мінімальної взаємної довіри, щодо зміцнення цієї взаємної довіри", — сказав він.

Дмитро Пєсков повідомив, що встановленням контактів займаються дипломати, спецслужби та спецпредставники обох країн. "Це все допомагає, але, безумовно, чекати якихось миттєвих результатів неможливо", — сказав речник Путіна.

Пєсков також зауважив, що зустріч між Путіним та президентом США Дональдом Трампом "неодмінно станеться", але зустріч "вимагає підготовки".

11 квітня спецпредставник з питань Близького Сходу Стів Віткофф мав зустріч з очільником РФ Володимиром Путіним у Росії. Їхня зустріч тривала понад 4 години. На сайті адміністрації очільника РФ Путіна заявили, що темою зустрічі були "аспекти українського врегулювання".

Напередодні Віткофф зустрічався із гендиректором Російського фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрієвим, який був одним з представників Кремля у переговорах зі США у Саудівській Аравії щодо війни РФ проти України, що відбулись у лютому.

Віткофф і Дмитрієв також зустрічалися 2 і 3 квітня у Вашингтоні на тлі заяв президента США Дональда Трампа про затягування Путіним переговорів щодо припинення війні в Україні.

Після цього Дмитрієв казав про досягнення "значного прогресу" у питанні завершенні війни в Україні.