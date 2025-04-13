Буданов розповів, звідки росіяни били по Сумах

Керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов повідомив, звідки російські військові ударили ракетами по Сумах зранку 13 квітня. Він також назвав, які саме російські бригади завдали ударів.
Відповідний пост Буданов оприлюднив у Телеграм.
"Вже відомо, що злочинного удару по Сумах двома балістичними ракетами типу “іскандер-М”/KN-23 завдали російські розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території Воронєжскої (н.п. Ліскі) та Курскої (н.п. Лєженькі) областей держави-агресора відповідно", — наголосив Буданов.
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Зранку 13 квітня у Сумах було чути два вибухи. За словами в. о. міського голови Артема Кобзаря, це був ракетний удар, є загиблі. За даними ДСНС станом на 14:10, 32 людини загинули, серед них — двоє дітей. Ще 84 людини травмовані, з них 10 дітей, повідомили у ДСНС.