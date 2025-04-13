Удар РФ по Сумах: МЗС оприлюднило заяву

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна передає детальну інформацію усім партнерам і міжнародним інституціям щодо російського удару по місту Суми, внаслідок якого загинули понад два десятки мирних мешканців.
Про це йдеться у заяві глави МЗС, оприлюдненій на сайті відомства.
"Ми вже передаємо детальну інформацією про цей воєнний злочин усім нашим партнерам і міжнародним інституціям. Ми закликаємо всі столиці та штаб-квартири рішуче відреагувати”, — заявив міністр.
Сибіга наголосив, що другий місяць поспіль Росія відмовляється прийняти пропозицію США про повне припинення вогню, яку Україна безумовно прийняла 11 березня. Натомість Росія посилює терор, додав міністр.
“Ми закликаємо партнерів надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони та посилити тиск на Москву. Сила — єдина мова, яку вони розуміють, і єдиний спосіб покласти край жахливому терору", — заявив Сибіга.
Зранку 13 квітня у Сумах було чути два вибухи. За словами в. о. міського голови Артема Кобзаря, це був ракетний удар, є загиблі. За попередніми даними, 21 людина загинула та ще щонайменше 20 поранено у Сумах. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
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