Президент США Дональд Трамп у суботу, 12 квітня, заявив, що переговори, спрямовані на завершення війни в Україні, можливо, йдуть непогано, але “настає момент, коли потрібно або діяти, або замовкнути”.

Про це повідомляє Reuters.

“Я думаю, що відносини між Україною і Росією можуть бути в порядку, і ви дізнаєтеся про це дуже скоро. Є момент, коли ви повинні або змиритися, або замовкнути. Побачимо, що станеться, але я думаю, що все йде добре”, — сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One.

(Трамп вижив ідіому “put up or shut up”. Як пояснює кембріджський словник, коли говорять, що хтось повинен “змиритися або замовкнути”, мається на увазі, що він повинен або вжити заходів, щоб зробити те, про що він говорив, або припинити говорити про це — ред.)

11 квітня Стів Віткофф прибув до Росії на зустріч із очільником РФ Володимиром Путіним. Їхня зустріч тривала понад 4 години, Кирило Дмітрієв теж був присутнім під час неї. Деталі зустрічі не розкривають.

Як пише Reuters, переговори відбулися в той час, коли американо-російський діалог, спрямований на досягнення домовленості про припинення вогню напередодні можливої мирної угоди про припинення війни, “схоже, зайшов у глухий кут через розбіжності щодо умов для повного припинення бойових дій”.

Як відзначає агенція, Трамп продемонстрував ознаки втрати терпіння і заговорив про введення вторинних санкцій проти країн, які купують російську нафту, якщо він відчує, що Москва затягує з укладенням угоди.

Як писало Reuters з посиланням на власне джерело, спецпредставник з питань Близького Сходу Стів Віткофф повідомив президенту США Дональду Трампу, що Росія вимагає визнання та права власності на Херсонську, Запорізьку, Луганську та Донецьку області. За даними агентства, Віткофф озвучив таку тезу після зустрічі на початку квітня у США із главою Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) та переговорником Путіна Кирилом Дмітрієвим