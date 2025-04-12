Трамп ще на рік продовжив санкції проти Росії, які запровадив Байден у 2021-му

Президент США Дональд Трамп ще на рік продовжив санкції проти Кремля та надзвичайний стан, запроваджений у країні адміністрацією свого попередника Джо Байдена через загрозу з боку Росії.

Про це йдеться в тексті документа під назвою "Продовження надзвичайного стану у зв'язку з конкретною шкідливою іноземною діяльністю уряду РФ", який оприлюднений на сайті Федерального реєстру США.

Надзвичайний стан у США було запроваджено ще 15 квітня 2021 року для "боротьби з незвичайною та надзвичайною загрозою національній безпеці, зовнішній політиці та економіці США, що створюється зазначеною шкідливою іноземною діяльністю уряду РФ".

Цей указ адміністрація експрезидента Америки Джо Байдена неодноразово доповнювала та продовжувала. Останнє оновлення документа датоване 10 квітня 2025 року. У ньому йдеться, що надзвичайний стан має залишатися в силі після 15 квітня цього року.

Як стверджується в документі, санкції проти РФ запроваджено за:

спроби підірвати проведення вільних і чесних демократичних виборів і демократичних інститутів у США та їх союзниках і партнерах;

залучати та сприяти зловмисній кібердіяльності проти Америки та її союзників і партнерів;

сприяти та використовувати транснаціональну корупцію для впливу на іноземні уряди;

здійснювати екстериторіальну діяльність, спрямовану проти дисидентів або журналістів; підривати безпеку в країнах і регіонах, важливих для національної безпеки США;

порушувати загальноприйняті принципи міжнародного права, включаючи повагу до територіальної цілісності держав.

"З цієї причини надзвичайний стан, оголошений виконавчим наказом 14024, який було розширено в виконавчому наказі 14066 і щодо якого вжито додаткових заходів у виконавчих наказах 14039, 14068, 14071 і 14114, має продовжувати діяти після 15 квітня 2025 року", — йдеться в документі.

4 квітня американський держсекретар Марко Рубіо заявляв, що Конгрес США вже почав працювати над законопроєктом щодо санкцій проти Росії, які запровадять у разі, якщо Москва вирішить продовжувати війну проти України.