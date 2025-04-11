Підполковник Нацгвардії, ексначальник штабу бригади НГУ "Азов" та оборонець Маріуполя Богдан Кротевич повідомив, що його ім'я зникло з указу президента про нагородження. У Нацгвардії заявили, що це сталось через "технічну помилку".

Богдан Кротевич повідомив про це у своєму Telegram.

За його словами, заступник командира бригади "Азов" Святослав "Калина" Паламар привітав Кротевича з отриманням нагороди 9 квітня. Та вже наступного дня ім'я Кротевича зникло з указу президента про нагородження. Він припускає, що це через критику вищого військового керівництва.

"Хоча, якщо чесно, інших причин я просто не бачу. Але вкотре я переконався — в цій системі ще дуже багато треба змінювати. Я майже впевнений, що сам президент не давав вказівки прибирати мене з указу, це було б дивно", — повідомив Богдан Кротевич.

Скриншот з указу президента з ім'ям Богдана Кротевича. Telegram/ein_fruhling_2

У Національній гвардії повідомили, що в процесі формування пакету документів виникли технічні помилки. Так трапилося в попередньому поданні на колишнього начальника штабу 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" Богдана Кротевича. Новий пакет документів з виправленнями вже надіслали до Офісу президента, повідомили у НГУ у їхньому Facebook.

Джерело Суспільного у ОПУ повідомило, що оновлене подання щодо Богдана Кротевича вже розглядають.

9 квітня The Guardian опублікував інтерв'ю з Богданом Кротевичем, у якому він закликав головнокомандувача Олександра Сирського піти у відставку.

Він вважає, що генштаб ЗСУ займається "ручним мікроуправлінням цілої армії" і підкреслив накази солдатам і частинам, які змушують їх відпочивати та базуватися занадто близько до фронту.