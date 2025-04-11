Перейти до основного змісту
Богдан Кротевич заявив, що його ім'я зникло з указу про нагороди. НГУ пояснила це техпомилкою
НАЦГВАРДІЯЗСУУКРАЇНАОПУВІЙНА

Богдан Кротевич заявив, що його ім'я зникло з указу про нагороди. НГУ пояснила це техпомилкою

Марія Патока
Розмір шрифту
Богдан Кротевич
Підполковник Богдан Кротевич. Telegram

Підполковник Нацгвардії, ексначальник штабу бригади НГУ "Азов" та оборонець Маріуполя Богдан Кротевич повідомив, що його ім'я зникло з указу президента про нагородження. У Нацгвардії заявили, що це сталось через "технічну помилку".

Богдан Кротевич повідомив про це у своєму Telegram.

За його словами, заступник командира бригади "Азов" Святослав "Калина" Паламар привітав Кротевича з отриманням нагороди 9 квітня. Та вже наступного дня ім'я Кротевича зникло з указу президента про нагородження. Він припускає, що це через критику вищого військового керівництва.

"Хоча, якщо чесно, інших причин я просто не бачу. Але вкотре я переконався — в цій системі ще дуже багато треба змінювати. Я майже впевнений, що сам президент не давав вказівки прибирати мене з указу, це було б дивно", — повідомив Богдан Кротевич.
Богдан Кротевич заявив, що його ім'я зникло з указу про нагороди. НГУ пояснила це техпомилкою
Скриншот з указу президента з ім'ям Богдана Кротевича. Telegram/ein_fruhling_2

У Національній гвардії повідомили, що в процесі формування пакету документів виникли технічні помилки. Так трапилося в попередньому поданні на колишнього начальника штабу 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" Богдана Кротевича. Новий пакет документів з виправленнями вже надіслали до Офісу президента, повідомили у НГУ у їхньому Facebook.

Джерело Суспільного у ОПУ повідомило, що оновлене подання щодо Богдана Кротевича вже розглядають.

9 квітня The Guardian опублікував інтерв'ю з Богданом Кротевичем, у якому він закликав головнокомандувача Олександра Сирського піти у відставку.

Він вважає, що генштаб ЗСУ займається "ручним мікроуправлінням цілої армії" і підкреслив накази солдатам і частинам, які змушують їх відпочивати та базуватися занадто близько до фронту.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок