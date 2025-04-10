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Нова загроза: РФ використовує БпЛА, що розкидають вибухонебезпечні предмети — МВС
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Нова загроза: РФ використовує БпЛА, що розкидають вибухонебезпечні предмети — МВС

Олена Богданьок
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РФ використовує БпЛА, що розкидають вибухонебезпечні предмети — МВС
РФ використовує БпЛА, що розкидають вибухонебезпечні предмети. МВС/Телеграм

У Міністерстві внутрішніх справ (МВС) попередили про нову загрозу: російські війська почали застосовувати безпілотники, що розкидають вибухонебезпечні предмети. Їх виявили у Києві.

Про це МВС повідомляє у соцмережах у четвер, 10 квітня.

“Вони можуть використовуватись ворогом для ураження будь-якого з регіонів країни. Ризик надзвичайно високий й через те, що час вибуху таких боєприпасів невідомий”, — йдеться у дописі.

МВС оприлюднили фото, як можуть виглядати ці вибухонебезпечні предмети. Зазначається, що зображені вибухонебезпечні предмети вилучені в Києві, зовнішній вигляд може відрізнятися.

Правоохоронці закликають обов’язково попередити близьких.

“Якщо ви побачили підозрілий предмет, не підходьте, не чіпайте, телефонуйте 101, 102 чи 112”, — наголошують у МВС.

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