Український "Джура-ЕВАК": парк евакуаційних бронеавтомобілів ЗСУ поповнився

Міноборони кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони України евакуаційний бронеавтомобіль українського виробництва "Джура-ЕВАК".

Про це повідомляє пресслужба українського оборонного відомства.

Там розповіли, що "Джура-ЕВАК" виробляється на українському підприємстві, яке, як стверджується, "має багаторічний досвід виробництва бронетехніки".

Характеристики бронеавтівки

Цей евакуаційний автомобіль має дизельний двигун, колісну формулу 4х4 і механічну коробку передач. Для виконання завдань в умовах бездоріжжя та складного рельєфу місцевості виробник удосконалив ходову частину автомобіля, встановив посилену передню і задню підвіски, позашляхові шини, посилив гальма тощо.

"Джура-ЕВАК" має модульне компонування та вміщає шість людей включно із водієм та супроводжуючим бойовим медиком. Корпус цього евакоавтомобіля має балістичний захист від куль стрілецької зброї, осколків та вибухів інженерних боєприпасів.

Чим оснащений "Джура-ЕВАК"

Бронеавтомобіль оснащений важливими системами для транспортування поранених: має відеоспостереження, світломаскування, засоби протидії атакам дронів, вентиляцію, кондиціонування та систему автоматичного завантаження нош.

Евакуаційний бронеавтомобіль "Джура-ЕВАК". Міноборони України

За словами заступника міністра оборони Валерія Чуркіна, у Силах оборони для евакуації поранених воїнів з поля бою наразі використовується чимало зразків різної техніки вітчизняного та іноземного виробництва. Це броньовані засоби на колісному шасі або гусеничній базі, всюдиходи, легкі маневрові багі та квадроцикли, а також роботизовані платформи. Залежно від ресурсів та бойової обстановки для евакуації поранених задіюють найбільш оптимальний вид транспорту.

Раніше в Україні запустили цифрову бібліотеку комплектуючих для українських компаній оборонно-промислового комплексу.