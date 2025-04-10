Перейти до основного змісту
Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Португалії, Республіки Корея та В’єтнаму
ЗеленськийУКРАЇНАДИПЛОМАТІЯВторгнення Росії в УкраїнуПОЛІТИКАСВІТ

Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Португалії, Республіки Корея та В’єтнаму

Дмитро Михайлов
Розмір шрифту
Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Португалії, Республіки Корея та В’єтнаму. ОПУ

Президент Володимир Зеленський 10 квітня прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів трьох країн, які розпочали свою дипмісію в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Йдеться про диппредставників в Україні від Португальської Республіки – Луїша Мануела Рібейру Кабасу, Республіки Корея – Пак Кічанга та Соціалістичної Республіки В’єтнам – Фам Хая.

Вказується, що Зеленський привітав послів із початком дипломатичної місії в Україні та зазначив, що Київ розраховує на розвиток співпраці з їхніми країнами.

Президент також запросив провідні компанії цих держав узяти участь у четвертій міжнародній Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться 10–11 липня в Римі.

В ОП також розповіли, що під час спілкування з послом Вʼєтнаму йшлося про відновлення роботи Міжурядової комісії з торгівельно-економічного співробітництва та збільшення обсягів постачання української пшениці до В'єтнаму.

У розмові з диппредставником Республіки Корея Зеленський запросив корейські компанії до співпраці у сфері відбудови України. Своєю чергою Пак Кічанг повідомив про значну зацікавленість корейських компаній у розвитку бізнесу в Україні та співробітництві з українськими виробниками.

Спілкуючись із португальським послом глава держави запросив Португалію долучитися до гуманітарних ініціатив, а також продовжити співпрацю у сферах, які створюють надійні гарантії безпеки для України та всієї Європи.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок