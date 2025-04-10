Президент Володимир Зеленський 10 квітня прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів трьох країн, які розпочали свою дипмісію в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Йдеться про диппредставників в Україні від Португальської Республіки – Луїша Мануела Рібейру Кабасу, Республіки Корея – Пак Кічанга та Соціалістичної Республіки В’єтнам – Фам Хая.

Вказується, що Зеленський привітав послів із початком дипломатичної місії в Україні та зазначив, що Київ розраховує на розвиток співпраці з їхніми країнами.

Президент також запросив провідні компанії цих держав узяти участь у четвертій міжнародній Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться 10–11 липня в Римі.

В ОП також розповіли, що під час спілкування з послом Вʼєтнаму йшлося про відновлення роботи Міжурядової комісії з торгівельно-економічного співробітництва та збільшення обсягів постачання української пшениці до В'єтнаму.

У розмові з диппредставником Республіки Корея Зеленський запросив корейські компанії до співпраці у сфері відбудови України. Своєю чергою Пак Кічанг повідомив про значну зацікавленість корейських компаній у розвитку бізнесу в Україні та співробітництві з українськими виробниками.

Спілкуючись із португальським послом глава держави запросив Португалію долучитися до гуманітарних ініціатив, а також продовжити співпрацю у сферах, які створюють надійні гарантії безпеки для України та всієї Європи.