Заступник Умєрова генерал-лейтенант Гаврилюк йде з посади

Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк залишає посаду першого заступника міністра оборони України, яку він обіймав з травня минулого року, за власним бажанням.

Про це він сказав у коментарі Суспільному.

Інших деталей щодо свого рішення Гаврилюк не розповів.

7 березня уряд затвердив двох нових членів Наглядової ради Агенції оборонних закупівель (АОЗ). Ними стали Іван Гаврилюк та Станіслав Гайдер — ексзаступник міністра оборони, який відповідав за інституційний розвиток міністерства та має досвід у сфері запобігання корупції.

У Міноборони Гаврилюк безпосередньо координував напрямок закупівель. На посаду першого заступника міністра оборони його було призначено 17 травня 2024 року.

Що відомо про Івана Гаврилюка

На офіційному сайті Міноборони йдеться, що Іван Гаврилюк народився 19 квітня 1971 року в селищі Іванопіль Чуднівського району (нині — Краснопільська громада Бердичівського району) Житомирської області.

У ЗСУ він з 1 серпня 1988 року. Працював заступником керівника та керівником штабу відділу ракетних військ і артилерії управління армійського корпусу, був заступником керівника та керівником Тилу управління армійського корпусу, начальником Головного управління логістики.

З 3 березня 2020 року звільнився із військової служби у запас та працював радником командувача Сил логістики ЗСУ.

24 лютого 2022 року знову прийнятий на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період і призначений начальником управління зв’язку та інформаційних систем штабу Командування Сил логістики ЗСУ.

Що відомо про конфлікт між Міноборони та АОЗ

24 січня міністр оборони Рустем Умєров прийняв рішення звільнити керівницю Агенції оборонних закупівель Марину Безрукову попри рішення наглядової ради АОЗ продовжити з Безруковою контракт. Крім того, з Наглядової ради буде відкликано двох представників держави – Юрія Джигира та Тараса Чмута.

27 січня Умєров ініціював службове розслідування в Агенції оборонних закупівель, на цей час керівницю агенції Марину Безрукову відсторонили від виконання обов'язків. Обовʼязки директора АОЗ тимчасово поклали на Арсена Жумаділова.

29 січня у державному реєстрі змінили статус керівника Агенції оборонних закупівель. Ним стала Марина Безрукова, Арсен Жумаділов втратив право підпису. У коментарі Суспільному Безрукова сказала, що АОЗ ініціювала зміни, адже вона залишається чинною очільницею агенції, згідно з рішенням наглядової ради. 31 січня Мін'юст повернув Жумаділову право підпису, а статус Безрукової у реєстрі змінився на "відсторонена від виконання посадових обов'язків на час службового розслідування".

Того ж дня Марина Безрукова звернулась до президента Зеленського з проханням втрутитись у ситуацію, гарантувати розв'язання конфлікту з Міноборони у правовий спосіб, та забезпечити повноцінну і стабільну роботу АОЗ, без тиску, блокувань та атак.

У Міноборони заявили, що ключових причин змін керівника — невиконання запланованих постачань для фронту, чисельні зауваження Генштабу щодо неякісного планування оборонних закупівель та несвоєчасної комунікації з боку Агенції, необґрунтоване перенесення графіків постачання, наголосили у Міноборони. Також Міноборони повідомило, що голова Наглядової ради АОЗ не забезпечив належної комунікації з її членами та Міністерством оборони. Додаткова угода про продовження контракту з Мариною Безруковою укладалась без погодження з Міністерством, заявили в МОУ.

З 1 лютого тимчасове виконання обов’язків керівника Агенції покладено на Арсена Жумаділова. Він мав виконувати ці функції до моменту затвердження нового директора у встановленому порядку.

6 березня Жумаділов залишив посаду гендиректора Державного оператора тилу (ДОТ). Водночас Міноборони призначило його на посаду директора Агенції оборонних закупівель (АОЗ).