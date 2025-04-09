Жумаділов: Обʼєднання АОЗ та ДОТ відповідає вимогам НАТО

Голова АОЗ Арсен Жумаділов підтвердив інформацію щодо майбутнього обʼєднання Агенції оборонних закупівель (АОЗ) та Державного оператора тилу (ДОТ).

Про це він повідомив під час зустрічі із журналістами, передає кореспондент Суспільного.

Обʼєднання планують реалізувати по закінченню воєнного стану, наразі ведуть підготовчу роботу.

"Саме об'єднання — це не миттєвий процес. Ми говоримо про дві системи, організації, сукупності процесів, людей тощо, для об’єднання треба провести велику підготовчу роботу. Суто в розумінні юридичному, в розумінні управлінському. І ця робота має бути проведена заздалегідь, щоб, коли завершиться воєнний стан, це об'єднання не затягнулося ще на довгий час", — розповів Жумаділов.

За його словами, об’єднання допоможе налагодити взаємодію з міноборони, ринком та військовими, а також прибрати конкуренцію між ДОТ та АОЗ.

"Нам необхідно рухатись до того, що має бути єдина інституція в Силах оборони, яка проводить закупівлі. Те, що у нас є такий досить дивний, строкатий ландшафт закупівельників дуже дивує наших партнерів в країнах НАТО. Як ви знаєте, це (централізоване управління забезпеченням Сил оборони — ред.) дуже чітко сформульована вимога в стратегічному документі, що стосується нашої взаємодії з НАТО", — говорить Жумаділов.

За словами Жумаділова, ДОТ приєднають до АОЗ, тож він очолить об'єднану агенцію.

Раніше представництво НАТО в Україні рекомендувало залишити Агенцію оборонних закупівель, відповідальну за придбання летальної зброї, та Державний оператор тилу, відповідальний за нелетальні закупівлі, двома окремими агенціями, щонайменше на час війни.

Нагадаємо, наприкінці січня міністр оборони Умєров звільнив тодішню керівницю АОЗ Марину Безрукову, попри рішення Наглядової ради продовжити із нею контракт. Новим керівником він призначив Арсена Жумаділова.