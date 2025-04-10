У Китаї скоротять кількість американських фільмів, що демонструються в країні, як частину своєї відповіді на високі тарифи президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Національне управління з питань кіно Китаю.

Речник Національного управління кіно сказав, що кроки уряду США щодо зловживання тарифами на Китай "неминуче" ще більше знизять прихильність китайської аудиторії до американських фільмів.

"Ми будемо дотримуватися правил ринку, поважати вибір глядачів і помірно скорочувати кількість імпортованих американських фільмів", — йдеться у повідомленні.

У заяві наголошується, що Китай, як другий за розміром кіноринок у світі, прагне зберігати високий рівень відкритості для міжнародного співробітництва та планує представляти "чудові фільми з більшої кількості країн світу, щоб задовольнити ринковий попит".

Таке рішення було прийнято після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про подальше підвищення мит на китайський імпорт, що наразі складають 125%.

Гонконзьке видання South China Morning Post пише, що Китай в 2002 році погодився на щорічний показ 20 голлівудських фільмів-блокбастерів, з поділом доходів із США, і з того часу ця кількість зросла до 34.

У 2001 році під час переговорів, які дозволили Китаю приєднатися до Світової організації торгівлі, Пекін зобов'язався відкрити свій внутрішній ринок для міжнародних товарів і капіталу, зокрема для культурних продуктів.