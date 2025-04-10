Після направлення до суду обвинувальних актів 48 фігурантів у справах Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та Національного антикорупційного бюро (НАБУ) вирішили добровільно мобілізуватися до лав українського війська.

Про це повідомляє пресслужба САП.

Антикорупційні органи вважають, що мобілізація обвинувачених стала одним з "актуальних та популярних методів" уникнення кримінальної відповідальності.

У САП пояснили, що у зв’язку мобілізацією підозрюваних розгляд їхніх справ у судах зупиняється, а строки притягнення до відповідальності спливають, що збільшує ймовірність уникнення покарання.

Мобілізація Насірова

Раніше стало відомо, що колишній голова ДФС Роман Насіров добровільно мобілізувався до ЗСУ. Його обвинувачують у ймовірному отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям бізнесмена Олега Бахматюка та у справі з газовими схемами екснардепа депутата Олександра Онищенка.

У САП повідомили, що адвокат подав клопотання про зупинення кримінального провадження у зв'язку з мобілізацією свого клієнта до певної частини.

Після цього Військова служба правопорядку повідомила, що у ЗСУ скасували наказ про мобілізацію Насірова та проводять службове розслідування щодо цього.

На засіданні 10 квітня ВАКС продовжив Насірову термін дії процесуальних обов’язків ще на два місяці — до 10 червня.

Водночас у САП наголосили, що справа Насірова перебуває на фінальному етапі розгляду – судових дебатах, після чого суд повинен винести вирок.

"Проте мобілізація одного з обвинувачених загрожує затягуванням справи, у підсумку він може уникнути відповідальності", — додали там.