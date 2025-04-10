У Палаті представників різко відреагували на плани США скоротити контингент у Європі. Конгресмени від Республіканської та Демократичної партії виразили своє незадоволення таким рішенням Пентагону.

Про це повідомляє Assosiated Press.

За даними видання, конгресмен Майкл Роджерс повідомив, що США не повинні скорочувати чисельність своїх військ в Європі та відмовлятись від командування НАТО.

"Лідерство США в НАТО має важливе значення для забезпечення того, щоб збройні сили США, в тому числі наша ядерна зброя, завжди залишалися під командуванням США", — заявив він.

Конгресмен Майкл Тернер, своєю чергою, заявив, що США мають вберегти позицію командувача об'єднаних сил НАТО у Європі.

У Пентагоні повідомили, що не збираються відмовлятись від посади командувача об'єднаних сил НАТО.

Раніше стало відомо, що міноборони США планує вивести з Європи близько 10 тисяч своїх військових.

Підрозділи, про які йдеться, є частиною 20 000 військовослужбовців, яких адміністрація Байдена розгорнула у 2022 році для зміцнення оборони країн, що межують з Україною після повномасштабного російського вторгнення.