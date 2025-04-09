Євросоюз не буде продовжувати "торгівельний безвіз" з Україною

Євросоюз не буде запроваджувати нові торгівельні преференції для України після завершення дії чинного механізму "торгівельного безвізу" після 5 червня 2025 року. Згодом до зони вільної торгівлі внесуть зміни.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на посадовця ЄС, обізнаного з перебігом переговорів щодо торгівлі між Києвом та Брюсселем.

За його словами, після 5 червня 2025 року – коли завершуються чинні заходи "торгівельного безвізу" (автономні торгівельні заходи, Autonomous Trade Measures, ATM), надані ЄС Україні, – умови торгівлі повернуться до довоєнних.

Водночас потім Євросоюз разом з українською стороною запропонує деякі "сприятливі" для України зміни.

"Починаючи з 6 червня, автономні торгівельні заходи – торгівельні преференції для України, запроваджені ЄС після початку повномасштабної агресії РФ, закінчаться. Умови повернуться до довоєнних. Закінчаться як торгівельні преференції, так і обмежувальні заходи, що нині встановлені проти ряду товарних найменувань, таких як м’ясо курки, яйця, мед і так далі", – розповів європейський посадовець.

Він додав, що наразі обговорюється ідея залишити торгівельні преференції для деяких найменувань українського експорту в ЄС, таких, як сталь.

"Далі Євросоюз продовжить дискусії щодо внесення змін до статті 29 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, щоб розробити максимально вигідні для обох сторін умови торгівлі, та підтримати економіку України, яка потерпає від війни", – сказав співрозмовник журналістів "ЄП".

13 травня 2024 року ЄС схвалив "торговельний безвіз" для України і продовжив безмитну та безквотну торгівлю ще на рік.

Як повідомляв Укрінформ, у лютому 2025 року очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко на спільному засіданні Єврокомісії та українського уряду заявила, що перша задача України у 2025 році – це завершити консультації щодо лібералізації торгівлі з ЄС.

Того ж місяця міністри сільського господарства Угорщини, Болгарії, Румунії та Словаччини закликали повернутися до довоєнних квот на імпорт сільськогосподарської продукції з України.