У Кабміні прокоментували можливу зміну статусу українських біженців у ЄС

Тимчасовий захист для українських громадян у країнах Європейського Союзу (ЄС) має тривати до настання стійкого миру в Україні.

Про це у Facebook написав віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов, коментуючи інформацію ЗМІ про те, що деякі країни ЄС розглядають можливість адаптації своїх політик щодо українських біженців у разі змін ситуації в Україні.

За його словами, Рада ЄС продовжила дію директиви про тимчасовий захист для українських біженців до березня 2026 року.

"Говорити про зміну статусу для українців за кордоном можна лише тоді, коли настане довготривалий і стійкий мир. Наші міжнародні партнери абсолютно чітко це розуміють", — сказав Чернишов.

За словами міністра, Міністерство нацєдності уважно відстежує всі процеси та бере активну участь у міжнародних консультаціях, щоб відстоювати інтереси українців.​

"Продовжуємо працювати над тим, щоб кожен наш громадянин, який тимчасово перебуває за кордоном, мав доступ до необхідної підтримки та захисту", — сказав він.

Раніше видання Euroactiv написало, що в ЄС досі не визначилися з подальшою долею Директиви про тимчасовий захист, яка дозволяє 4,3 мільйона українців жити, працювати та користуватися послугами в європейських країнах. Питання залишається відкритим після завершення війни. Країнам, які приймають українських біженців, доведеться вирішити, чи припиняти захист, чи наполягати на інтеграції біженців, чи підштовхувати їх до повернення додому.

За даними Євростату, станом на 31 січня 2025 року в ЄС тимчасовий захист мали майже 4,3 мільйона українців, які виїхали з України через російське вторгнення.