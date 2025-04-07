ЗСУ отримають нового наземного робота з кулеметом

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у ЗСУ оснащений великокаліберним кулеметом наземний роботизований комплекс D-21-12R українського виробництва.
Про це повідомляє Міноборони України.
Наземний роботизований комплекс оснащений великокаліберним кулеметом. Він може виконувати широкий спектр завдань зі спостереження, патрулювання, вогневої підтримки підрозділів Сил оборони, ураження живої сили та легкоброньованої техніки армії РФ тощо.
Комплекс має високу прохідність по бездоріжжю, трясовині та неглибоких водних перешкодах. Оператор керує діями наземного роботизованого комплексу, перебуваючи у захищеному укритті на значній відстані.
У грудні 2024 року Міністерство оборони України кодифікувало та офіційно допустило до експлуатації роботизований бойовий комплекс Droid TW 12.7, оснащений кулеметом Browning калібру 12.7 мм.