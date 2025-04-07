Костенко: ОПК зріс до півтора трильйона гривень за три роки

Спроможності оборонно-промислового комплексу України зросли з 70 мільярдів гривень у 2022 році до 1,5 трильйона у 2025-му.

Про це "Укрінформу" повідомив секретар парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Так, за його словами, у 2022 році оборонно-промисловий комплекс виконав державні замовлення на суму близько 70-80 мільярдів гривень. Наступного року ця сума вже становила понад 200 мільярдів, у 2024-му збільшилася до майже 400 мільярдів, а в 2025-му ОПК може виконати замовлення на 1,5 трильйона гривень.

Костенко уточнив, що у 2022 році більшість замовлень виконували державні підприємства, які виробляли конкретні види продукції, але деякі з них стали непотрібними в умовах війни. Він також зазначив, що зараз база підприємств значно ширша.

За його словами, зростання зумовлене не підвищенням цін на окремі товари, а результатом розвитку українського ОПК.

"Ці 1,5 трильйона гривень — це результат наших можливостей, зокрема, на основі старих технологій, які все одно залишаються важливими. Наприклад, необхідно ремонтувати танки, і це теж включає ремонтні заводи. Крім того, ми активно розвиваємо ракетне озброєння і дронову індустрію, яка нині розвивається дуже швидко", — сказав Костенко.