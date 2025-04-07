В Україні запустили цифрову бібліотеку комплектуючих для українських компаній оборонно-промислового комплексу.

Про це у Facebook повідомила заступниця міністра стратегічних галузей промисловості України Анна Гвоздяр.

За її словами, це безпечна цифрова платформа, де виробники зброї та комплектуючих, зокрема, дронів, наземних роботизованих комплексів, РЕБ/РЕР, можуть легко знаходити одне одного, налагоджувати партнерство та розширювати локальне виробництво.

Окрім цього, це має розширити виробництво зброї та створити нові спеціалізовані підприємства для підтримки оборонно-промислового комплексу.

Посадовиця каже, що адміністрування та модерування бібліотеки здійснюватиметься Міністерством стратегічних галузей промисловості України, а відповідні фінансові операції відбуватимуться за межами платформи. Сам ресурс доступний за посиланням.

Як це працює:

закрита база лише для перевірених виробників;

єдина авторизація через "Дію" та верифікація внутрішнім модератором — для продавців і покупців

простий пошук комплектуючих та надійні партнерства — комерційні операції відбуваються вже за межами платформи.

Як користуватися бібліотекою

Для розміщення пропозиції виробники авторизуються через "Дію" та проходять верифікацію внутрішнім модератором. Для юридичних осіб авторизація відбувається на підставі електронного цифрового підпису. Створити організацію може лише керівник, далі співробітники організації можуть авторизуватись в системі зі своїми ЕЦП.

Розмістити товар можна на основі наявних в системі товарних категорій та специфікацій. Якщо вашої категорії нема — пишіть сюди: [email protected].

Для отримання інформації про комплектуючі виробник ОВТ (покупець) має авторизуватися через "Дію". Після авторизації він отримує доступ до пропозицій та характеристик товарів, а також може зробити запит на отримання контактів виробника комплектуючих.

Для зв’язку з виробником комплектуючих треба подати запит модератору системи. Такий підхід унеможливлює масований та несанкціонований збір контактних даних.

Запуск цифрової бібліотеки для українських виробників зброї Мінстратегпром анонсував у жовтні 2024 року.