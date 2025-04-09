Загальнонаціональний страйк у Греції: зупинені пороми, авіарейси та поїзди

Загальнонаціональний страйк у Греції, 9 квітня, призвів до перебоїв у громадських службах: пороми зупинилися в портах, скасовані рейси, а громадський транспорт працює лише частково. Профспілки вимагають припинити тривалі заходи економії, які були запроваджені десять років тому міжнародними кредиторами.

Про це повідомляє Associated Press.

До 24-годинного страйку закликали дві профспілки ADEDY та GSEE, що об’єднують працівників державного та приватного секторів. Вони вимагають підвищення зарплат і відновлення колективних трудових договорів, які були скасовані під час фінансової кризи в Греції в рамках міжнародної допомоги.

Комерційні рейси до Греції та з країни, а також внутрішні рейси були скасовані з опівночі середи до опівночі четверга, 10 квітня. У грецькій столиці автобуси, тролейбуси, поїзди, трамваї та метро працювали лише частину дня.

Країна бореться з підвищенням вартості життя, оскільки є побоювання, що глобальні фінансові проблеми через тарифи США можуть ускладнити ситуацію, пише AP.

"Висока вартість життя з'їдає доходи працівників, без будь-якої турботи з боку уряду", — йдеться в заяві Генеральної конфедерації робітників Греції (GSEE), яка додала, що великий сегмент населення країни витрачає понад 40% своїх доходів на житло та опалення.

Профспілка державного сектору ADEDY закликала до підвищення заробітної плати та повернення відпускних премій для державної служби, які були еквівалентні двомісячній зарплаті до того, як їх скасували в рамках заходів економії.

Люди виходять на три марші в центрі Афін, протести також заплановані в інших містах.

Що відомо про економіку Греції

За інформацією Reuters, Греція вийшла з боргової кризи 2009-2018 років, коли країна змушена була скорочувати зарплати та пенсії, отримуючи допомогу на суму близько 290 мільярдів євро. Наразі економіка Греції зростає на 2,3% у 2025 році, що випереджає інші економіки єврозони.

Консервативний уряд Греції з 2019 року збільшив мінімальну заробітну плату на 35%, до 880 євро. Проте громадяни стверджують, що багато родин не можуть впоратися з підвищенням цін на харчові продукти, електроенергію та житло.

За даними Євростату, мінімальна заробітна плата в Греції за купівельною спроможністю була однією з найнижчих в ЄС на початку року, поступаючись лише Португалії та Литві. Міністерство праці повідомляє, що середня валова зарплата в країні досі на 10% нижча, ніж у 2010 році, коли Греція отримала першу фінансову допомогу.

Уряд пообіцяв підвищити мінімальну зарплату до 950 євро до 2027 року, а також націлений на досягнення середньої валової зарплати 1500 євро на місяць, наближаючи її до середнього рівня в ЄС. Проте зростання витрат на їжу, комунальні послуги та житло все ще залишається проблемою.

Reuters зазначає, що Греція перевиконала цільовий показник первинного профіциту бюджету у 2%, що дає можливість для підвищення зарплат. Однак уряд заявляє, що повинен бути обережним у фінансах, щоб не збільшувати витрати на обслуговування боргу, що є найвищим у єврозоні.