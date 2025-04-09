Мадуро оголосив надзвичайний економічний стан у Венесуелі

Президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав указ про економічний надзвичайний стан, який триватиме 60 днів. Як він заявив у прямому ефірі державного телебачення, мета указу — підтримати продуктивні сектори країни та протистояти “економічній війні” з боку уряду США.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з указом, Мадуро отримує право вживати всі необхідні заходи для забезпечення економічного зростання. Серед них:

призупинення податків на федеральному, штатному та муніципальному рівнях

використання коштів із держскарбниці та інших джерел фінансування, не передбачених річним бюджетом

боротьба з ухиленням від сплати податків

скасування податкових пільг

механізми імпортозаміщення

стимулювання інвестицій

"Дуже важливо залучати нові джерела інвестицій", — зазначив Мадуро, додавши, що інвестори у Венесуелі отримають "особливе ставлення".

Указ ще має бути схвалений Національною асамблеєю та конституційною палатою Верховного суду, після чого президент зможе впроваджувати й інші заходи для гарантування економічної та соціальної стабільності.

Що відомо про мита, запроваджені США

2 квітня Трамп оголосив про запровадження мит на продукцію зі 185 країн і територій. Він повідомив про встановлення мінімальної ставки мита на імпортні товари на рівні 10%. Для країн з найбільшим торговим дефіцитом ставки будуть ще вищими. Так, для Китаю мито становитиме 34%, для ЄС — 20%. США запровадили 10% мито і на товари з України. Крім того, з 3 квітня адміністрація США запровадила 25% мито на всі імпортовані в країну автомобілі.

В українському Мінекономіки заявили, що 10% мита для України — це "складно, але не критично". За словами очільниці відомства Юлії Свириденко, у 2024 році Україна експортувала до США 874 млн доларів, з яких 363 млн припало на чавун і ще 112 млн — труби. При цьому Україна купила товарів у США на 3,4 млрд доларів.

Вона підкреслила, що українські мита на американські товари низькі — на автомобілі ставка 10%, на вугілля і нафту — 0%, а тому, Свириденко вважає, що "в нас є шанси домовитись на інші умови". Водночас міністерка каже, що якщо "все залишиться як є", то американське універсальне мито вдарить в основному по малих виробниках.