Військовий вибачився за брудне взуття у потягу. Укрзалізниця відповіла

Український військовий Олег Магдич перепросив за те, що зайшов до потяга з брудним взуттям.

Про це він написав у своїй сторінці на Facebook.

"Це — ноги людини, яка ще декілька годин тому топтала цими ногами зону бойових дій. А зараз їде в чистенькому вагоні Інтерсіті. І їй так соромно, що капець... Вибачте, Укрзалізниця. Наступного разу буду ретельніше чистити берці...", — написав він.

У коментарях до посту військового прийшла Укрзалізниця, і подякувала військовому за службу.

"Ми схиляємо голови. Бо ці берці — це символ. Це знак боротьби за мир, це земля, яку ви оберігали. Нам не важливі чисті підошви. Нам важливі живі Герої", — відповіли в Укрзалізниці.

Коментар Укрзалізниці. Facebook

Також користувачі мережі Facebook в коментарях приєдналися до подяк військовому.