Під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" головними темами будуть постачання систем протиповітряної оборони, додаткових оборонних пакетів, а також питання щодо об’єднання держав, які будуть готові відкривати заводи з виробництва зброї в Україні.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером.

За словами президента, 10 квітня відбудеться зустріч "коаліції охочих" на якій обговорять відправлення в Україну іноземних контингентів. А 11 квітня відбудеться засідання у форматі "Рамштайн".

"Будуть обговорені гострі питання – це питання "Patriot", питання протиповітряної оборони, питання додаткових оборонних пакетів, а також питання щодо об’єднання держав, які готові будуть відкривати заводи або лінії виробництва тієї чи іншої зброї в Україні", — сказав він.

Зеленський підтвердив, що на "Рамштайні" може не бути представників США.

"Але, мені здається, нам є що говорити з американцями, і будемо вірити, що вони змінять свою позицію, особливо після сьогоднішньої новини. Ми взяли в полон китайських військових на території України. Дуже розраховуємо, що після цієї ситуації, ну, американці будуть говорити більше з українцями, а потім з рускімі", — сказав президент.

12 лютого у Брюсселі відбулось чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" під головуванням Великої Британії, за підсумками якого учасники підтвердили намір і надалі підтримувати Україну та погодили надання допомоги на мільярди доларів.

2 квітня Велика Британія анонсувала нову зустріч "коаліції охочих" щодо України 10 квітня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, у 11 квітня відбудеться зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.

"Коаліція охочих"

2 березня британський прем'єр Кір Стармер заявив, що Велика Британія та Франція працюватимуть з Києвом, щоб представити мирний план Вашингтону. За його словами, таких домовленостей вдалося досягнути після розмов із Зеленським і французьким лідером Емманюелем Макроном. Окрім того, Стармер зазначав, що до цієї роботи можуть доєднатися ще одна або дві держави.

15 березня Стармер провів онлайн-зустріч "коаліції охочих" з близько 25 світових лідерів, які погодилися сприяти встановленню миру в Україні. Приєдналися представники ЄС, НАТО, Канада, Австралія та Нова Зеландія.

Також у зустрічі брав участь президент Зеленський, який після цього заявив, що через тиждень імовірно організують ще одну зустріч партнерів на підтримку України. Як сказав глава держави, важливо, що ці зустрічі на підтримку України стають "майже щотижневими".

Bloomberg дізналося, що Велика Британія та Франція намагаються розробити план для зміцнення позиції України на переговорах щодо закінчення війни.