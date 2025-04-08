Соцмережа Х запроваджує правила щодо пародійних облікових записів

З 10 квітня в соцмережі X набудуть чинності нові правила для акаунтів, які видають себе за інших користувачів чи особистостей. Зміни також стосуватимуться акаунтів фанатів і коментаторів.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з новими вимогами, пародійні акаунти повинні будуть вказувати слова "фейк" або "пародія" на початку назв облікових записів. Крім того, користувачам таких акаунтів доведеться уникати ідентичних зображень профілю з людьми, яких вони наслідують.

"Ці зміни розроблені, щоб допомогти користувачам краще зрозуміти неофіційні облікові записи та зменшити ризик плутанини або видавання себе за іншу особу", — повідомляється у дописі.

Зокрема, компанія звернулася до всіх акаунтів, яких торкнуться зміни, із закликом оновити свої профілі до моменту набрання чинності новими правилами.

Деякі користувачі скаржились на непорозуміння, спричинені пародійними акаунтами, зокрема тими, що видавали себе за власника платформи Ілона Маска, пише BBC.

Існує кілька пародійних облікових записів Ілона Маска, які видають себе за нього різними способами. Дописи з цих акаунтів варіювалися від мемів і жартів до реклами криптовалюти та роздачі автомобілів.

Так, один з пародійних акаунтів Ілона Маска, який має більше мільйона підписників, закликав користувачів "лайкати та коментувати", щоб виграти Tesla. Пост отримав 428 000 лайків і понад 200 000 відповідей.

У січні 2025 року соцмережа X запустила мітки для пародійних облікових записів, спираючись на свої правила, що вимагають від таких акаунтів вказувати, що вони створені з метою розваги. Також платформа використовує синю галочку для перевірки, щоб запобігти оманливому представництву інших осіб.