ЄС може оштрафувати Х Маска на 1 млрд доларів — NYT

Європейські регулятори розглядають можливість оштрафувати компанію X Ілона Маска на суму понад 1 мільярд доларів.

Про це повідомляє The New York Times.

За даними чотирьох джерел видання, регуляторні органи Європейського Союзу готують серйозні санкції проти платформи Маска за порушення закону про боротьбу з незаконним контентом і дезінформацією.

Зазначається, що цей крок, ймовірно, посилить напруженість у відносинах зі США, оскільки він спрямований проти одного з найближчих радників президента Трампа.

За словами джерел, покарання включатиме штраф і вимогу про зміну продукції. Очікується, що про них оголосять влітку цього року. Вони стануть першими в рамках нового закону ЄС, покликаного змусити соціальні медіа-компанії контролювати свої сервіси.

Європейська влада наразі зважує, наскільки великий штраф накласти на компанію X. За словами одного з джерел, сума штрафу може перевищити 1 мільярд доларів, оскільки регулятори прагнуть зробити X прикладом для інших компаній, щоб утримати їх від порушення закону про цифрові послуги.

Чиновники ЄС заявили, що їхнє розслідування щодо X просувається незалежно від тарифних переговорів після того, як цього тижня Трамп оголосив про нові мита. Розслідування почалося в 2023 році, і минулого року регулятори винесли попереднє рішення про те, що X порушила закон.

За словами чиновників, Європейський Союз і X все ще можуть дійти згоди, якщо компанія погодиться на зміни, які задовольнять занепокоєння регуляторів.