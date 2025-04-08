Акаунт прем'єр-міністра Чехії в Х атакували фейковими дописами

Зранку 8 квітня в акаунті прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали в соціальній мережі X з’явився допис про те, що російські війська нібито атакували чеські підрозділи поблизу кордону з Калінінградом. Допис виявися неправдивим — акаунт Фіали атакували хакери.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що акаунт чеського прем’єра був атакований зранку 8 квітня. У ньому з'явилися фейкові пости, в тому числі про російський напад на чеських солдатів, повідомила прессекретарка офісу уряду.

“Пост про напад на чеських солдатів не відповідає дійсності”, — заявила Люсі Міхут Єсаткова Reuters.

Пізніше допис в акаунті Фіали, в якому чеською мовою повідомлялося, що російські війська атакували чеські підрозділи поблизу кордону з Калінінградом, було видалено.

Пости чеською та англійською мовами про реакцію на американські тарифи також були видалені з акаунту Фіали, який має 366 700 підписників.