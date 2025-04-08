Статки Ілона Маска вперше з листопада впали нижче 300 млрд доларів

На тлі “тарифів Трампа” статки глави Tesla Ілона Маска вперше з листопада опустилися нижче 300 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

У понеділок, 7 квітня, Маск втратив 4,4 млрд доларів після того, як акції Tesla продовжили падіння. Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg Billionaires Index, його статки склали 297,8 млрд доларів. Це сталося після падіння на 31 мільярд доларів у четвер і п'ятницю минулого тижня. Цього року Маск втратив 134,7 мільярда доларів.

Зазначається, що у списку 500 найбагатших людей світу за версією Bloomberg у понеділок Маск посів шосте місце серед тих, хто втратив найбільше. Загалом індекс впав на 271 мільярд доларів — це третій найгірший день за всю історію.

Як відзначає агенція, "падіння статків Маска є продовженням приголомшливого розвороту". Акції Tesla різко зросли після обрання Трампа, що призвело до рекордного зростання статків Маска. Відтоді його роль високопоставленого радника Трампа зробила Tesla мішенню для протестів і вандалізму у США та за кордоном.

Провокаційна поведінка генерального директора-мільярдера та його активність у соціальних мережах відштовхують потенційних покупців і змушують власників автомобілів Tesla дистанціюватися від його політики та пошкодженого бренду компанії.

Акції компанії впали більш ніж на 50% з рекордного максимуму в середині грудня.

На вихідних Маск заявив, що сподівається на систему “нульових тарифів” між США і Європою, яка фактично створить “зону вільної торгівлі”. Його брат Кімбал, член правління Tesla, у понеділок розкритикував тарифи як “структурний, постійний податок на американського споживача”.

“Навіть якщо йому вдасться повернути робочі місця за допомогою тарифного податку, ціни залишаться високими, а податок на споживання залишиться у формі вищих цін, тому що ми просто не так добре виробляємо всі речі”, — написав у Х Кімбал Маск.

Що відомо про митну політику адміністрації Дональда Трампа

2 квітня Дональд Трамп заявив, що встановить мінімальне мито в 10% на всі товари, які імпортуються до США, причому для країн з найбільшим торговим дефіцитом ставки будуть ще вищими. Так, для Китаю мито становитиме 34%, для ЄС — 20%. Також Трамп оголосив про запровадження 25% мита на імпортовані автомобілі та легкі вантажівки.

В Єврокомісії наголошували, що запровадження тарифів було б незаконним та економічно контрпродуктивним, особливо з огляду на "глибоко інтегровані виробничі ланцюги, які ЄС і США створили через трансатлантичну торгівлю та інвестиції".

Раніше, 10 лютого Трамп підписав укази про підвищення тарифів на весь імпорт сталі та алюмінію до 25% без винятків. Вони стосуються усіх країн і почали діяти з 12 березня. Підписуючи укази, Трамп заявив, що це "велика справа – зробити Америку знову багатою".

4 лютого Китай оголосив про запровадження нових тарифів на американський імпорт у відповідь на нові мита США на китайські товари. Китай запроваджує 15% тарифи на імпорт вугілля та зрідженого природного газу зі США, а також 10% мита на імпорт нафти та інших американських товарів, зокрема автомобілів та сільськогосподарської техніки.

20 січня 2025 року президент США Дональд Трамп анонсував з 1 лютого запровадження 25% мита на імпорт із Мексики та Канади. У відповідь Канада запровадила 25% митний тариф на товари із США. Потім США відклали мита з Канади та Мексики, проте тільки на місяць.