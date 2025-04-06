Маск сподівається на "ситуацію з нульовими митами" між Європою та США

Керівник Департаменту ефективності уряду США (DOGE) та підприємець Ілон Маск заявив, що сподівається на "ситуацію з нульовими митами" між Європою та Сполученими Штатами.

Про це повідомляє CNN.

"Врешті-решт, я сподіваюся, що всі прийдуть до згоди, що і Європа, і США повинні перейти до ситуації з нульовими митами, фактично створивши зону вільної торгівлі між Європою та Північною Америкою", — сказав Маск у відеоінтерв'ю на конгресі однієї з правлячих італійських партій "Ліга" у Флоренції.

Коментар Маска пролунав після того, як у середу, 2 квітня, президент Дональд Трамп оголосив про введення 20% мит на товари з Європейського Союзу.

Що відомо про запроваджені мита від США

2 квітня Трамп оголосив про запровадження мит на продукцію зі 185 країн і територій. Він повідомив про встановлення мінімальної ставки мита на імпортні товари на рівні 10%. Зокрема для товарів з Китаю діятиме мито 34%, а для товарів з Європейського Союзу — 20%. Для окремих країн передбачено індивідуальні тарифи.

Крім того, 3 квітня адміністрація США запровадила 25% мито на всі імпортовані в країну автомобілі. В українському Мінекономіки заявили, що 10% мита для України — це "складно, але не критично".