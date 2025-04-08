У Кривому Розі відбулась панахида та прощання з з чотирма дітьми та 50-річною жінкою, які загинули через атаку РФ 4 квітня.

Тоді ракета влучила поблизу дитячого майданчика, де загинули дев'ятеро дітей та 11 дорослих. Попрощатися з загиблими прийшли рідні, друзі, вчителі та містяни.

7, 8 та 9 квітня у Кривому Розі оголошені днями жалоби за загиблими внаслідок російських атак на місто, повідомив керівник місцевої Ради оборони Вілкул.

Що відомо про ракетний удар по Кривому Рогу 4 квітня

У Кривому Розі 4 квітня близько 18:50 пролунав вибух. Війська РФ атакували центр житлового мікрорайону касетним "Іскандером". Загинули 19 людей, серед них дев’ятеро — діти. Понад 70 містян дістали поранення.

Внаслідок атаки у місті пошкоджені майже два десятки багатоквартирних будинків, шість навчальних закладів, ресторан, понад 30 транспортних засобів.

7, 8 та 9 квітня у Кривому Розі оголошені днями жалоби за загиблими внаслідок російських атак на місто, повідомив керівник місцевої Ради оборони Вілкул.