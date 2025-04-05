Представники Міноборони та делегація німецької збройової компанії Rheinmetall Landsystem GmbH обговорили розвиток спільних проєктів, спрямованих на зміцнення спроможностей українського оборонного комплексу та ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба українського оборонного відомства.

Там зазначили, що Rheinmetall Landsystem GmbH однією з перших локалізувала своє виробництво в Україні.

Окрему увагу сторони приділили діяльності спільних українсько-німецьких підприємств, які виконують ремонт і обслуговування іноземної бойової техніки. А також обговорили можливість підготовки партнерами українських фахівців з її технічного обслуговування.

Заступник міністра оборони України Валерій Чуркін підкреслив, що локалізація оборонних підприємств в Україні, виробництво сучасної зброї за високими технологічними стандартами – один з ключових пріоритетів для посилення оборони.

Крім цього делегації обмінялись думками щодо подальшого розширення оборонного партнерства.

Rheinmetall в Україні

У липні 2024 року німецька компанія Rheinmetall заявила, що планує відкрити в Україні чотири військові заводи.

У жовтні директор Rheinmetall Армін Паппергер повідомив, що компанія відкрила в Україні перший з чотирьох заводів.

У листопаді торік генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що в Україні незабаром розпочне роботу другий завод німецького оборонного концерну Rheinmetall.