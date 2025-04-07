Президент Володимир Зеленський 7 квітня підписав закон №12089, який встановлює 10-річний строк, після якого не можна витребувати землі чи будівлі у добросовісного набувача, якщо вони раніше належали державі, або були комунальними.

Картка відповідного закону за підписом глави держави опублікована на сайті Верховної ради.

Згідно з документом, якщо з моменту незаконного відчуження землі минуло понад 10 років, держава або громада більше не зможуть повернути ці ділянки. Це стосується зокрема лісів, прибережних смуг та інших природних територій.

Якщо ж суд ухвалить повернення землі до 10 років після відчуження, держава або громада мають компенсувати новому власнику ринкову вартість. Але компенсації самим державі чи громаді законом не передбачено.

Водночас діють винятки: закон не поширюється на стратегічні землі, об'єкти критичної інфраструктури, культурну спадщину та природоохоронні території. Проте активісти вказують на прогалини у формулюваннях, які можуть унеможливити їхнє повернення.

"Запропоновані у законопроєкті формулювання можуть ускладнити повернення майна та земель на тимчасово окупованих РФ територіях України, хоча на це прямо вказало головне юридичне управління Верховної Ради", — зазначили в русі "Чесно".

Активісти також зауважують, що межі багатьох природоохоронних чи історичних земель досі не визначені у Державному земельному кадастрі. Через це держава ризикує втратити правові механізми для повернення таких активів.

У Федерації роботодавців України вітають підписання цього закону. Там зазначають, що раніше інвестори, бізнес та громадяни стикалися з ризиком втрати майна через претензії держави, що стосувалися подій багаторічної давності. А тепр закон "усуває цю правову невизначеність, зменшує ризики для інвестицій та забезпечує стабільність у веденні бізнесу".

"Цей крок є важливим сигналом для інвесторів та підприємців про підтримку їхніх прав і гарантій з боку держави", — йдеться у повідомленні.

Серед змін, які запроваджує закон у ФРУ називають:

Захист прав добросовісного набувача та правова визначеність.

Зниження корупційних ризиків та підвищення інвестиційної привабливості.

Стимулювання економічного розвитку в умовах війни та післявоєнного відновлення.

Що відомо про цей законопроєкт та в чому його ризики

12 березня Верховна рада у другому читанні та в цілому ухвалила законопроєкт №12089. У Центрі протидії корупції зазначали, що головний ризик цієї законодавчої ініціативи в тому, що вона дозволяє легалізувати будь-яку незаконно виведену з під власності держави чи територіальної громади землю, якщо пройшло 10 років з часу такого виведення.

"Автор законопроєкту "слуга" Ігор Фріс, позиціонує законопроєкт №12089 як захист бізнесу, який може набувати землю вже "з третіх рук" як добросовісний набувач і не бути причетними до минулих оборудок. Він начебто має захистити від втрат інвесторів, які купували майно чесно", — йшлося на сайті ЦПК.

Після підпису президента, ряд земельних схем, які зараз розслідують правоохоронці, з часом можна буде визнати законними та втратити можливість повернути незаконно виведені землі. Наприклад:

кримінальне провадження НАБУ щодо ексміністра аграрної політики Сольського;

провадження НАБУ та розслідування bihus.info про земельні оборудки ексдепутата Київради Дениса Комарницького та спільників у Києві.

Водночас Ігор Фріс, нардеп 9 скликання від партії "Слуга народу" так пояснював суть законопроєкту:

"Простий приклад — ви купили квартиру у дев'ятиповерховому будинку і через сім років хтось до вас приходить і каже: «Друже, ти не є власником цієї квартири». Бо в далеких 2000-х роках, коли цю земельну ділянку хтось приватизовував, яка 10 разів після цього була перепродана і дев'ять років назад її купив забудовник, який збудував вашу квартиру — вона була незаконно приватизована. Тому сьогодні твоя квартира тобі не належить і ми в тебе її заберемо, і ти не маєш права ні до кого позиватися. Ось так зараз відбувається. Ось проти цього направлений цей законопроєкт. Саме проти таких людей, які вилучають майно незаконно".

Як повідомляв рух "Чесно", громадські активісти закликали Зеленського ветувати законопроєкт, адже, на їхню думку, нові норми можуть призвести до фактичного узаконення земельних схем.