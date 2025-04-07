У США пояснили, чому запровадили тарифи на безлюдні острови поблизу Антарктиди

Міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що президент Дональд Трамп наклав мита на безлюдні острови Герд і Макдональд поблизу Антарктиди, щоб закрити лазівки для обходу тарифів.

Про це Лутнік заявив в інтерв’ю, яке вийшло в ефір “Face the Nation with Margaret Brennan” 6 квітня на CBS News.

Під час розмови журналістка запитала Лутніка, чому острови Герд і Макдональд, які не експортують до Сполучених Штатів і буквально населені пінгвінами, стикаються з 10% митом. Вона також поцікавилася, чи використовували для формування цих тарифів.

“Ні, ідея полягає в тому, що немає жодної країни, що залишилася поза увагою”, — заявив міністр.

За словами міністра торгівлі, ідея полягає в тому, що якщо залишити щось поза списком, то країни, які, за його словами, намагаються використати Америку, діятимуть через ці країни.

“Президент запровадив тарифи проти Китаю у 2018 році, і тоді Китай почав робити те, що вони почали йти через інші країни до Америки… І президент знає це, він втомився від цього, і він збирається це виправити. По суті, він сказав: “Послухайте, я не можу дозволити, щоб будь-яка частина світу була місцем, через яке Китай чи інші країни можуть здійснювати поставки”, — заявив Лутнік.

Міністр додав, що настав “кінець цим безглуздим лазівкам”. За словами Лутніка, Трамп збирається виправити торговий дефіцит Сполучених Штатів Америки.

“Це питання національної безпеки. Нам потрібно виробляти ліки. Нам потрібно виробляти напівпровідники. Нам потрібно виробляти кораблі. Нам потрібна сталь і алюміній. Нам потрібно, щоб велич Америки насправді будувалася в Америці. І він втомився від того, що його обдирає решта світу”, — заявив Лутнік.

Острови Герд та Макдональд поблизу Антарктиди утворюють зовнішню територію Австралії та, згідно з інформаційним путівником уряду вважаються "одним із найдикіших і найвіддаленіших місць на Землі". Ці безлюдні острови можна відвідати лише через двотижневу подорож на човні з Перта.

Водночас острови потрапили до списку країн та територій, для яких будуть запроваджені нові торговельні тарифи.

За даними ЮНЕСКО, острови Герд і Макдональд — це єдині вулканічно активні субантарктичні острови, які мають одну з "найрідкісніших екосистем у світі". Це дозволяє вивчати процеси рельєфоутворення та льодовики. Особливість цих островів полягає в їхній екологічній цінності: на них відсутні чужорідні види рослин і тварин, а також вплив людини.

Видання The Guardian повідомляє, що у 2022 році США імпортували з островів Герд і Макдональд продукції на 1,4 мільйона доларів, здебільшого "машини і електрику".

Цифри експорту з островів Герд і Макдональд викликають ще більше питань, адже на цих територіях ведеться рибний промисел, але немає жодної будівлі чи людського житла, пише The Guardian.

Що відомо про митну політику адміністрації Дональда Трампа

2 квітня Дональд Трамп заявив, що встановить мінімальне мито в 10% на всі товари, які імпортуються до США, причому для країн з найбільшим торговим дефіцитом ставки будуть ще вищими. Так, для Китаю мито становитиме 34%, для ЄС — 20%. Також Трамп оголосив про запровадження 25% мита на імпортовані автомобілі та легкі вантажівки.

В Єврокомісії наголошували, що запровадження тарифів було б незаконним та економічно контрпродуктивним, особливо з огляду на "глибоко інтегровані виробничі ланцюги, які ЄС і США створили через трансатлантичну торгівлю та інвестиції".

Раніше, 10 лютого Трамп підписав укази про підвищення тарифів на весь імпорт сталі та алюмінію до 25% без винятків. Вони стосуються усіх країн і почали діяти з 12 березня. Підписуючи укази, Трамп заявив, що це "велика справа – зробити Америку знову багатою".

4 лютого Китай оголосив про запровадження нових тарифів на американський імпорт у відповідь на нові мита США на китайські товари. Китай запроваджує 15% тарифи на імпорт вугілля та зрідженого природного газу зі США, а також 10% мита на імпорт нафти та інших американських товарів, зокрема автомобілів та сільськогосподарської техніки.

20 січня 2025 року президент США Дональд Трамп анонсував з 1 лютого запровадження 25% мита на імпорт із Мексики та Канади. У відповідь Канада запровадила 25% митний тариф на товари із США. Потім США відклали мита з Канади та Мексики, проте тільки на місяць.