Через похолодання споживання електрики в Україні зросло — "Укренерго"

У понеділок, 7 квітня, через похолодання та хмарну погоду в Україні зросло споживання електроенергії, тому є необхідність в ощадливому споживанні у період з 8:00 ранку до 21:00 вечора. Водночас ситуація в енергосистемі може змінитись.

Про це повідомляє "Укренерго".

"Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 7 квітня, станом на 9:30 ранку, його рівень був на 16% вищим, ніж в той самий час попереднього робочого дня — у п’ятницю. Причина — значне зниження температури повітря та хмарна погодна на всій території України, яка зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій", — йдеться у повідомленні.

Тому у компанії попросили українців ощадливо споживати електрику у період з 8:00 ранку до 21:00 вечора, та за можливості обмежити користування потужними електроприладами у цей час.

"Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)", — додали в "Укренерго".

Також в "Укренерго" розповіли, що через опади та пориви вітру станом на ранок були знеструмлені 10 населених пунктів в одній із західних областей.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Бригади обленерго працюють над тим, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", — йдеться у повідомленні.

Там також нагадали, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак.

Атаки РФ української енергетичної інфраструктури

25 грудня відбулася вже тринадцята за 2024 рік масована російська атака по енергоінфраструктурі України. Упродовж року через виведення з ладу генерації в областях запроваджували аварійні та стабілізаційні графіки вимкнення світла.

15 січня 2025 року Росія вчергове атакувала українські енергетичні об'єкти, зокрема газову інфраструктуру. У семи областях вимушено запроваджувались графіки аварійних відключень світла у семи областях.

3 лютого внаслідок обстрілів з боку РФ у кількох областях вимушено застосовували аварійні відключення. 6 лютого у вісьмох регіонах також були застосовані аварійні відключення світла через російські обстріли. 11 лютого РФ знову обстріляла українську енергетичну інфраструктуру. У ніч з 18 на 19 лютого, увечері 19-го, 3, 4 та 5 березня РФ била по енергооб'єктах на Одещині.

24 лютого міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що за три роки від початку повномасштабного вторгнення Росія понад 30 разів масовано атакувала українські об’єкти енергетичної інфраструктури.

Загалом через атаки Росії по українській енергетиці починаючи від жовтня 2022 року втрачено 9,2 ГВт потужності — це половина від усієї спроможності України.