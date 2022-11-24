В умовах постійних обстрілів критичної інфраструктури з боку Росії українцям краще заздалегідь готуватися до гіршого сценарію — тривалої відсутності тепла, води та зв'язку.

Як зігрітися, якщо нема опалення, чим харчуватися, де та як набрати питну воду, як залишатися на зв'язку та як морально пережити блекаут — у поясненні інструктора Артема Помазана для Суспільного.

Як надовше зберегти заряд повербанка

Щоб зекономити заряд повербенку, потрібно тримати його в теплі, краще — біля себе.

Наприклад, якщо лягти спати і залишити повербанк на підвіконні, він весь цей час буде розряджатися через низьку температуру. Якщо ж покласти цей повербанк до себе у спальник, то відповідно він буде в теплі й розряджатиметься вже набагато менше.

Як запастися питною водою

Як зігрітися, що їсти, де знайти питну воду та як лишитися на зв'язку: поради на випадок блекауту. Люди з пляшками біля бювету в парку "Відрадний" у Києві, 31 жовтня 2022 року, фото: УНІАН

По Києву розташовано багато різних артезіанських свердловин, де можна набирати воду. Якщо неподалік від житла є джерело води, але ви не впевнені, що вода там якісна, то можна застосовувати різні фільтри.

Щоб зробити такий фільтр, потрібно мати дві місткості. Неважливо, які вони за об’ємом — важливо, щоб через них могла стікати вода, тобто щоб зверху воду можна заливати, а знизу вона могла б витікати. Це, наприклад, можуть бути два невеличких пластикових відерець.

В одне відерце потрібно скласти всі компоненти фільтра: пісок, вугілля, камінці. Зверху потрібно наливати воду і знизу, де вона має витікати, вона вже витікає чистою в іншу місткість. Профільтровану воду можна застосовувати як питну. Подібним чином працюють будь-які фільтри.

Як краще одягатися

Якщо в оселі повністю вимикається опалення, то єдине джерело тепла квартирі — це сама людина. Людина в процесі життєдіяльності генерує тепло. Його треба зберегти в разі відсутності опалення.

Коли людина одягає щось на себе, річ має створювати шар повітря між нею й одежею. Відповідно, варто обирати речі товсті, з ворсом. Наприклад, це може бути фліска, у якої є ворс, або пухові речі.

Потрібно також не забувати про кінцівки: руки, ноги, голову, тому що через кінцівки виходить доволі багато тепла.

Якщо обираємо термобілизну, ліпше взяти шерсть, яка добре зберігає тепло, гіпоалергенна та майже не вбирає запахів. Синтетика, як правило, — для фізичних активностей. А якщо ви будете носити термобілизну щодня в себе вдома, то шерсть — оптимальний варіант.

Важливо зберігати порядок одягання різних шарів. Перший шар — білизна, другий — те, що зберігає тепло, наприклад, фліска чи в'язаний светр. Якщо занадто холодно, третім шаром можна вдягти пуховий жилет або пухову куртку.

Як найкраще морально пережити блекаут

Як зігрітися, що їсти, де знайти питну воду та як лишитися на зв'язку: поради на випадок блекауту. Школярі спустились в укриття під час повітряної тривоги в загальноосвітній школі села Михайлівка-Рубежівка неподалік Ірпеня (Київська обл.), 16 вересня 2022 року, фото: УНІАН

Найкраще, що можна зробити, — це частіше спілкуватися з друзями, тримати контакт із родичами, із сусідами, тому що у спільноті все переживається легше. Можна знайти моральну підтримку, можна когось морально підтримати й самому, аби іншій людині стало легше. Варто допомагати одне одному.

Що краще їсти

Треба зважати на два фактори: час приготування їжі та її калорійність. Якщо зіставити ці факти, можна відповідно вийти на ті продукти, які краще застосовувати.

Як готувати їжу

Щоби приготувати їжу, найпростіший варіант — використовувати газовий пальник (джерело полум'я та ніжки для посуду) із газовим балоном, який накручується на пальник.

Крім пальників, існують ще системи приготування їжі. У такому наборі є пальник, до якого під'єднується невелика каструлька з радіатором. У такій системі вода закипає швидше, ніж на газу.

Лайфхаки для дому

Як зігрітися, що їсти, де знайти питну воду та як лишитися на зв'язку: поради на випадок блекауту. Намет стоїть на платформі станції метро "Площа Конституції" у Харкові, 16 квітня 2022 року, фото: УНІАН

Вдома можна поставити намет, тобто створити навколо себе замкнений простір. І тоді, коли тіло генеруватиме тепло, то теплим буде і цей закритий простір. Всю квартиру нагріти таким способом неможливо: тепло просто виходить і розсіюється.

Однак якщо створити навколо себе дуже маленький простір, то його можна нагрівати. Особливо це ефективно, коли людина просто спить.

Як варіант можна придбати й спальник. Вони різні, орієнтуватися варто на температуру, яку заявляє виробник. Приміром, на ньому надруковано 16°C + 5°C. На практиці це означає: якщо температура зовнішнього середовища +5, у спальнику буде тепло, навіть коли лежати там нерухомо в самій білизні.