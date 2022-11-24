В умовах постійних обстрілів критичної інфраструктури з боку Росії українцям краще заздалегідь готуватися до гіршого сценарію — тривалої відсутності тепла, води та зв'язку.
Як зігрітися, якщо нема опалення, чим харчуватися, де та як набрати питну воду, як залишатися на зв'язку та як морально пережити блекаут — у поясненні інструктора Артема Помазана для Суспільного.
Як надовше зберегти заряд повербанка
Щоб зекономити заряд повербенку, потрібно тримати його в теплі, краще — біля себе.
Наприклад, якщо лягти спати і залишити повербанк на підвіконні, він весь цей час буде розряджатися через низьку температуру. Якщо ж покласти цей повербанк до себе у спальник, то відповідно він буде в теплі й розряджатиметься вже набагато менше.
Як запастися питною водою
По Києву розташовано багато різних артезіанських свердловин, де можна набирати воду. Якщо неподалік від житла є джерело води, але ви не впевнені, що вода там якісна, то можна застосовувати різні фільтри.
Щоб зробити такий фільтр, потрібно мати дві місткості. Неважливо, які вони за об’ємом — важливо, щоб через них могла стікати вода, тобто щоб зверху воду можна заливати, а знизу вона могла б витікати. Це, наприклад, можуть бути два невеличких пластикових відерець.
В одне відерце потрібно скласти всі компоненти фільтра: пісок, вугілля, камінці. Зверху потрібно наливати воду і знизу, де вона має витікати, вона вже витікає чистою в іншу місткість. Профільтровану воду можна застосовувати як питну. Подібним чином працюють будь-які фільтри.
Як краще одягатися
Якщо в оселі повністю вимикається опалення, то єдине джерело тепла квартирі — це сама людина. Людина в процесі життєдіяльності генерує тепло. Його треба зберегти в разі відсутності опалення.
Коли людина одягає щось на себе, річ має створювати шар повітря між нею й одежею. Відповідно, варто обирати речі товсті, з ворсом. Наприклад, це може бути фліска, у якої є ворс, або пухові речі.
Потрібно також не забувати про кінцівки: руки, ноги, голову, тому що через кінцівки виходить доволі багато тепла.
Якщо обираємо термобілизну, ліпше взяти шерсть, яка добре зберігає тепло, гіпоалергенна та майже не вбирає запахів. Синтетика, як правило, — для фізичних активностей. А якщо ви будете носити термобілизну щодня в себе вдома, то шерсть — оптимальний варіант.
Важливо зберігати порядок одягання різних шарів. Перший шар — білизна, другий — те, що зберігає тепло, наприклад, фліска чи в'язаний светр. Якщо занадто холодно, третім шаром можна вдягти пуховий жилет або пухову куртку.
Як найкраще морально пережити блекаут
Найкраще, що можна зробити, — це частіше спілкуватися з друзями, тримати контакт із родичами, із сусідами, тому що у спільноті все переживається легше. Можна знайти моральну підтримку, можна когось морально підтримати й самому, аби іншій людині стало легше. Варто допомагати одне одному.
Що краще їсти
Треба зважати на два фактори: час приготування їжі та її калорійність. Якщо зіставити ці факти, можна відповідно вийти на ті продукти, які краще застосовувати.
Як готувати їжу
Щоби приготувати їжу, найпростіший варіант — використовувати газовий пальник (джерело полум'я та ніжки для посуду) із газовим балоном, який накручується на пальник.
Крім пальників, існують ще системи приготування їжі. У такому наборі є пальник, до якого під'єднується невелика каструлька з радіатором. У такій системі вода закипає швидше, ніж на газу.
Лайфхаки для дому
Вдома можна поставити намет, тобто створити навколо себе замкнений простір. І тоді, коли тіло генеруватиме тепло, то теплим буде і цей закритий простір. Всю квартиру нагріти таким способом неможливо: тепло просто виходить і розсіюється.
Однак якщо створити навколо себе дуже маленький простір, то його можна нагрівати. Особливо це ефективно, коли людина просто спить.
Як варіант можна придбати й спальник. Вони різні, орієнтуватися варто на температуру, яку заявляє виробник. Приміром, на ньому надруковано 16°C + 5°C. На практиці це означає: якщо температура зовнішнього середовища +5, у спальнику буде тепло, навіть коли лежати там нерухомо в самій білизні.