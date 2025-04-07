Сили оборони у районі Курської області вразили три ЗРК "Бук" армії РФ

Оператори Сил безпілотних систем ЗСУ у районі Курської області виявили та уразили три зенітно-ракетних комплекси "Бук" російського війська.

Про це повідомили у СБС ЗСУ.

"У районі Курщини оператори 413-го окремого батальйону безпілотних систем "Рейд" СБС у взаємодії зі зведеним загоном БПС "Джміль" 78 ОДШП впродовж 12 годин виявили та уразили три ЗРК "Бук" противника", — йдеться у повідомленні.

У СБС розповіли, що зокрема, пілоти завдали точних ударів FPV-дронами по пускозаряджальній установці (ПЗУ) "Бук-М2", яку армія РФ замаскувала у лісосмузі. Це призвело до детонації ракет та її знищення.

Також оператори батальйону вразили дві пускові установки ЗРК "Бук-М3", пошкодивши їхні радари. Як пояснили у СБС, радар є ключовим елементом ЗРК, що призначений для "підсвічування" повітряних цілей та наведення ракет. Його знищення підриває бойові спроможності комплексу.

ЗРК "Бук-М3" – сучасний мобільний зенітно-ракетний комплекс РФ, один із ключових елементів протиповітряної оборони армії РФ. Він здатний знищувати повітряні цілі на висотах до 35 км і супроводжувати їх на відстані до 70 км. Вартість повного комплексу складає близько 45 млн доларів.

За даними Генштабу ЗСУ за минулу добу на Курському напрямку Сили оборони відбили 35 атак російського війська.