Від серпня 2024 року українські підрозділи ведуть бойові дії на території РФ у Курській області. Як заявив президент України Володимир Зеленський, це один із найбільших українських результатів за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це Зеленський сказав у своєму вечірньому зверненні у четвер, 3 квітня, за підсумками поїздки на Чернігівщину та Сумщину.

“Від серпня минулого року наші підрозділи ведуть бойові дії на території ворога — це один із найбільших українських результатів за час цієї війни. Абсолютно справедливо перенести війну туди, звідки вона й прийшла”, — сказав президент.

За його словами, сьогодні він обговорив із командирами підрозділів на цьому напрямку основні потреби, додаткове забезпечення, постачання техніки, дрони, оперативні питання.

“Працюємо для захисту наших позицій. Знаємо, на що розраховує ворог. У будь-якому випадку захистимо нашу державу, нашу незалежність, наших людей”, — наголосив Зеленський.

Ситуація у Курській області

Наступ у Курській області з боку росіян почався у ніч на 7 березня. Вони зосередили зусилля на вогневому контролі дороги Суми-Юнаківка-Суджа. В ОТУ "Курськ" тоді підтвердили масштабні штурмові дії на напрямках із Коренєво на Суджу, а також на напрямках Новоіванівка, Мала Локня та південніше Суджі.

12 березня президент Володимир Зеленський повідомляв, що росіяни зараз намагаються максимально тиснути на українські війська. За його словами, українське командування має зберегти життя військових Сил оборони України.

13 березня Міноборони РФ офіційно оголосило про звільнення кількох населених пунктів у Курській області, зокрема Суджі.

Президент США Дональд Трамп заявив, що 13 березня говорив телефоном з очільником Кремля Володимиром Путіним. Зокрема, за його словами, він просив російського лідера "зберегти життя" українським солдатам у Курській області, які нібито повністю оточені російськими військами і перебувають у "дуже поганому і вразливому становищі".

Водночас речниця Білого дому Керолайн Левітт, як повідомляє The Guardian, заявила що з Путіним розмовляв не Трамп, а його спецпредставник з питань Близького Сходу Стів Віткофф, який зустрічався із лідером РФ під час візиту до Москви 13 березня.

14 березня у Генштабі ЗСУ заперечили інформацію про нібито "оточення" українських підрозділів в Курській області та заявили, що бойові дії продовжуються.

15 березня на брифінгу Зеленський повідомив, що оточення українських військових на території Курської області немає, натомість російська сторона хоче оточити українських військових в тому ж напрямку, але на території України.

18 березня Зеленський вчергове заперечив оточення українського угрупування у Курській області, про яке раніше заявляв очільник Кремля Володимир Путін, а також американський президент Дональд Трамп.