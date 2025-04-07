На фронті протягом минулої доби відбулось 165 бойових зіткнень. Найскладніша ситуація на кількох напрямках. За добу на війні в Україні армія РФ втратила 1350 військових. Загалом за даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 925020 солдатів.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 7 квітня.

"Вчора противник завдав по позиціях ЗСУ та населених пунктах 1 ракетного удару із застосуванням 23 ракет, а також 90 авіаударів, зокрема, скинув 158 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив понад 5600 обстрілів, з них 149 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2112 дронів-камікадзе", — розповіли там.

Також вчора ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки армії РФ.

Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку минулої доби відбулося 2 боєзіткнення у районі Вовчанська та у напрямку Кам’янки.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано 8 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів Піщане, Нова Кругляківка, Богуславка, Загризове.

На Лиманському напрямку російське військо атакувало 22 рази. Намагалось просунутися уперед поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Нове, Колодязі, Ямполівка, Надія та в напрямках Новомихайлівки, Новосергіївки, Торського, Рідкодуба.

На Сіверському напрямку минулої доби відбулося 2 боєзіткнення поблизу Білогорівки. Усі спроби окупантів просунутися вперед були відбиті ЗСУ.

На Краматорському напрямку армія РФ активних наступальних дій не проводила.

На Торецькому напрямку армія РФ атакувала 18 разів у районах Дачного, Диліївки, Торецька та Леонідівки.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 53 атаки російського війська неподалік населених пунктів Суха Балка, Калинове, Удачне, Срібне, Єлизаветівка, Лисівка, Котлярівка, Преображенка, Андріївка, Богданівка, Водяне Друге, Котлине, Успенівка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 9 штурмів окупантів поблизу Розливу, Костянтинополя, Веселого та Бурлацького.

На Гуляйпільському напрямку противник 3 рази атакував позиції ЗСУ у районах Привільного та Вільного Поля.

На Оріхівському напрямку у районах Щербаків, Малих Щербаків та Кам’янського, окупанти 4 рази марно атакували позиції ЗСУ.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили 1 атаку противника.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань армії РФ не виявлено.

На Курському напрямку минулої доби ЗСУ відбили 35 атак противника. Армія РФ здійснила 212 артилерійських обстріли, з них 13 — із реактивних систем залпового вогню. Також було завдано 16 авіаційних ударів, під час яких було скинуто 27 керованих авіабомб.

Загалом, минулої доби втрати армії РФ склали 1350 осіб. Також ЗСУ знешкодили 13 танків, 25 бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 28 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 15 ракет, 70 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки окупантів.