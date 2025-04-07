Ізраїль заявив про розширення військової операції в Секторі Гази

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала удару по ракетній установці, з якої ХАМАС атакували країну того ж дня. Ізраїль заявив про розширення військової операції у Секторі Гази через нещодавній обстріл.

Про це повідомляє видання The Times of Israel.

"Деякий час тому Армія оборони Ізраїлю завдала удару по ракетній установці в Секторі Гази, з якої раніше сьогодні були випущені ракети по ізраїльській території", — йдеться в заяві військових.

Раніше в неділю угрупування ХАМАС запустило 10 ракет по Ізраїлю, деякі з них вдалося перехопити. Поранення отримав 30-річний чоловік. Його госпіталізували.

The Times of Israel пише, що прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху, який під час нападу прямував до Вашингтона, зателефонував міністру оборони Ізраелю Кацу та обговорив обстріл.

У заяві, опублікованій незабаром після розмови з прем'єр-міністром, Кац отримав вказівку "продовжити і розширити" поточний наступ проти ХАМАС в Секторі Гази.

Видання зазначає, що ракетний обстріл Ізраїлю 6 квітня став найбільшою атакою ХАМАС після зриву перемир'я та угоди щодо перемирʼя та звільнення заручників.

Що відомо про відновлення вогню у Секторі Гази

7 жовтня 2023 року угрупування ХАМАС вторглося на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Через військові дії в палестинському анклаві сталася гуманітарна криза та загинули сотні людей. Ізраїль звинувачує ХАМАС у небезпеці, який він становить для країни.

15 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС уклали угоду щодо припинення вогню, яке почало діяти 19 січня 2025 року. Угода складається із трьох послідовних етапів. Проте реалізувати вдалося лише один — повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ із густонаселених пунктів Сектору Гази та звільнення частини заручників.

18 березня 2025 року Сили оборони Ізраїлю та Сили безпеки Ізраїлю заявили про відновлення вогню у Секторі Гази. За ніч вони обстріляли інфраструктуру, яка належить угрупуванню ХАМАС. Палестинська влада повідомила про понад 400 загиблих, включаючи жінок і дітей.