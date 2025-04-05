Палестинське угрупування ХАМАС 5 квітня опублікувало фрагмент відео із двома заручниками. Одного із них родичі розпізнали за голосом — це Максим Харкін, який родом із Донецька.

Про це повідомляє "12 канал" Ізраїлю.

За інформацію телеканалу, сімʼя Харкіна попросила не поширювати відео, яке поширили представники ХАМАСу. Рідні підтвердили "12 каналу", що впізнали його голос.

Мати Максима із сином приїхали до Ізраїлю 23 роки тому з України, коли хлопцеві було 17 років. Канал пише, що як тільки родичі дізналися, що Максим перебуває у полоні ХАМАС, то оформили йому російське громадянство, як уродженцю Донецька. Вони сподівалися, що це допоможе його звільнити.

Представник угрупування Абу Марзук заявляв, що ХАМАС отримувало звернення від Росії щодо звільнення Максима, проте там "не можуть розкривати інформацію про заручників, які входять до другого етапу угоди".

Другим заручником на відео ХАМАСу став охоронець фестивалю "Нова" Бар Куперштейн. Обидва заручники в ролику просять повернути їх додому.

Що відомо про відновлення вогню у Секторі Гази

7 жовтня 2023 року угрупування ХАМАС вторглося на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Через військові дії в палестинському анклаві сталася гуманітарна криза та загинули сотні людей. Ізраїль звинувачує ХАМАС у небезпеці, який він становить для країни.

15 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС уклали угоду щодо припинення вогню, яке почало діяти 19 січня 2025 року. Угода складається із трьох послідовних етапів. Проте реалізувати вдалося лише один — повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ із густонаселених пунктів Сектору Гази та звільнення частини заручників.

18 березня 2025 року Сили оборони Ізраїлю та Сили безпеки Ізраїлю заявили про відновлення вогню у Секторі Гази. За ніч вони обстріляли інфраструктуру, яка належить угрупуванню ХАМАС. Палестинська влада повідомила про понад 400 загиблих, включаючи жінок і дітей.