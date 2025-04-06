Мита на імпорт з РФ не ввели через мирні перемовини — Білий дім

Директор національної економічної ради Білого дому Кевін Гассетт заявив, що Сполучені Штати не ввели нові тарифи щодо Росії через перемовини з Москвою щодо припинення війни проти України.

Про це він сказав в етері ABC News.

Очевидно, що тривають переговори з Росією та Україною, і я думаю, що президент прийняв рішення не змішувати ці дві проблеми. Це не означає, що до Росії ставитимуться зовсім інакше, ніж до будь-якої іншої країни", — сказав Гассетт.

На питання ведучого чи визнає він, що Росія не сплачує жодних нових мит, на відміну від таких союзників як Європу, Канада, Мексика, представник білого дому заявив, що "Росія перебуває в розпалі переговорів щодо миру, який стосується тисяч й тисяч життів людей, і це те, на чому зараз зосереджений президент Трамп".

Що відомо про "дзеркальні мита" Трампа

2 квітня Дональд Трамп заявив, що встановить мінімальне мито в 10% на всі товари, які імпортуються до США, причому для країн з найбільшим торговим дефіцитом ставки будуть ще вищими. Так, для Китаю мито становитиме 34%, для ЄС — 20%. США запровадили 10% мито і на товари з України.

Водночас до списку не увійшли Росія, Білорусь, Куба і Північна Корея. Міністр фінансів США Скотт Бессент пояснив, що США не стали запроваджувати мита на імпорт товарів з Росії та Білорусі, оскільки продукція з цих країн не постачається на американський ринок. За його словами, Сполучені Штати не торгують з Росією та Білоруссю, оскільки вони перебувають під санкціями.

Також Трамп заявив, що підпише указ щодо запровадження мита на імпорт автомобілів та вантажівок розміром 25%, які набудуть чинності у четвер, 3 квітня. Мита на імпорт автозапчастин будуть запроваджені 3 травня.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що рішення США про запровадження універсальних тарифів, завдає шкоди як бізнесу, так і споживачам у всьому світі, й особливо — трансатлантичним економічним відносинам. Європейська комісія вже завершує розробку першого пакету контрзаходів у відповідь на мита на сталь, а також готується до додаткових дій, якщо переговори зі США зазнають краху.

4 квітня Китай відповів на запровадження адміністрацією США нових підвищених мит, встановивши тарифи для всього американського імпорту товарів на рівні 34%. Вони почнуть діяти вже з 10 квітня.