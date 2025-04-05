Адміністрація президента США Дональда Трампа майже уклала угоду про покупку соціальної мережі TikTok американськими інвесторами, та Китай відмовився схвалити продаж через введення мит на експорт з Китаю до США.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, компанія ByteDance мала б у власності менше 20% акцій TikTok, американський офіс проводив би операції незалежно від ByteDance. Це дозволило би дотримуватись законів США.

Очікувалось, що у середу, 2 квітня, Трамп підписав би указ про відкриття 120-денного вікна для завершення угоди про покупку TikTok. Та коли стало зрозуміло, що США запровадять тарифи на імпорт іноземних товарів — Китай відмовився схвалити угоду.

2 квітня Трамп оголосив про запровадження мит на продукцію зі 185 країн і територій. Він повідомив про встановлення мінімальної ставки мита на імпортні товари на рівні 10%. Зокрема для товарів з Китаю діятиме мито 34%, а для товарів з Європейського Союзу — 20%. Для окремих країн передбачено індивідуальні тарифи.

4 квітня Китай відповів на запровадження США нових підвищених мит, встановивши тарифи для всього американського імпорту товарів на рівні 34%. Вони почнуть діяти вже з 10 квітня.

Президент США Дональд Трамп відклав ще на 75 днів виконання закону про заборону чи продаж соціальної мережі для поширення відео TikTok. США мали б заборонити TikTok 5 квітня, якщо компанія-власник ByteDance не продала б його до того часу.

Цією мережею користуються 170 млн американців. Платформи Amazon та OnlyFans зацікавлені в тому, щоб викупити американську частку TikTok у китайської компанії ByteDance.