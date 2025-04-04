Зеленський про мита США: не впливають на обсяг постачання зброї

Президент України Володимир Зеленський заявив, що введені тарифи на імпорт до США — це "не дуже добре для економіки", але вони не вплинуть на обсяги постачання озброєння Україні.

Про це він розповів під час пресконференції 4 квітня.

За словами Зеленського, тарифи, введені США, не вплинуть на економіку України.

"На об'єм постачання озброєння вони не вплинуть. У нас уже були тарифи на металургію, після початку повномасштабного вторгнення їх зменшили, а потім повернули. Наш товарообіг зі Сполученими Штатами — 3,8 млрд доларів. Це не той об'єм, який вплине на економіку", — вважає Зеленський.

Міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомляла, що введені США тарифи на імпорт з України у розмірі 10% — це "некритично" для економіки України. Україна планує домовитись із США окремо щодо мит.

Що відомо про "дзеркальні мита" Трампа

2 квітня Дональд Трамп заявив, що встановить мінімальне мито в 10% на всі товари, які імпортуються до США, причому для країн з найбільшим торговим дефіцитом ставки будуть ще вищими. Так, для Китаю мито становитиме 34%, для ЄС — 20%. США запровадили 10% мито і на товари з України.

Також Трамп заявив, що підпише указ щодо запровадження мита на імпорт автомобілів та вантажівок розміром 25%, які набудуть чинності у четвер, 3 квітня. Мита на імпорт автозапчастин будуть запроваджені 3 травня.