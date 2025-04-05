Європа та Канада вимагають від Кремля прийняти угоду щодо припинення вогню

Європейські союзники України, а також Канада звернулися до Кремля із закликом негайно відреагувати на американську пропозицію щодо припинення вогню. Україна пропозицію цю прийняла.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Сьогодні Росія має дати відповідь США. Це має бути або "так", або "ні". Ця відповідь має бути оперативною", — сказав міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, виступаючи на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі 4 квітня.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі додала, що Кремль "має зайняти чітку позицію" найближчим часом — інакше йому доведеться зіткнутися з наслідками.

Публічний тиск з боку союзників спрямований на те, щоб підштовхнути Росію до реальних кроків деескалації. У Вашингтоні зростає розчарування тим, як Москва веде переговори щодо припинення війни, яка триває вже четвертий рік, зазначає Bloomberg.

Держсекретар США Марко Рубіо, підбиваючи підсумки триденних консультацій у Брюсселі, раніше заявив, що Сполучені Штати розраховують протягом "найближчих тижнів, а не місяців" зрозуміти, наскільки серйозно Москва готова до миру.

Що відомо про останні перемовини у Саудівській Аравії

23 березня в Ер-Ріяді українська та американська делегації провели зустріч. Зокрема сторони обговорювали безпеку обʼєктів енергетики та інфраструктури. Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що "дискусія була продуктивною та цілеспрямованою".

24 березня в Саудівській Аравії також відбулися переговори делегацій Росії та США. Вони проходили у закритому режимі. Журналістів попросили покинути територію готелю The Ritz-Carlton, де вони проводяться. За словами речника Кремля Дмитра Пєскова сьогодні представники США та РФ обговорювали питання "зернової ініціативи" для забезпечення безпеки судноплавства.

Згодом джерела Суспільного повідомили, що українська делегація залишається в Саудівської Аравії ще на день для зустрічі з представниками США.