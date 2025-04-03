Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що Україна вважає домовленості про припинення вогню чинними. Про порушення Україна інформує США та надає докази таких атак.

Про це він розповів під час зустрічі із журналістами 2 квітня, передає кореспондент Суспільного.

Павло Паліса повідомив, що Україна не передавала США список із точними даними про об'єкти інфраструктури, обстріл яких Росією вважався б порушенням режиму припинення вогню.

"Йдеться про визначення інфраструктурних об’єктів, які для нас є критично важливими. Однак за жодних обставин координати чи повні списки об’єктів критичної інфраструктури нікому не передаються. Це суперечить логіці та здоровому глузду — ви ж самі розумієте. Тільки критерії об'єктів", — повідомив він.

У четвер Генеральний штаб у Фейсбуку опублікував заяву про дотримання умов “енергетичного перемир’я” з боку Сил оборони. Перед тим речниця МЗС Росії заявила про нібито нові удари України по низці нафто-, газо- та електропідприємств РФ.

"Наголошуємо, що Сили оборони України неухильно дотримуються досягнутих з партнерами домовленостей та не завдавали ударів по енергетичних обʼєктах як на території РФ, так і в межах тимчасово окупованих регіонів України. Вогневе ураження здійснюється виключно по військових цілях російської окупаційної армії", — прокоментували в Генеральному штабі ЗСУ.

За даними Генштабу ЗСУ, водночас зафіксували порушення цих домовленостей про енергетичне перемир'я з боку російської армії: упродовж останньої декади березня РФ не раз атакувала об’єкти в Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Херсонській областях.

Що відомо про останні перемовини у Саудівській Аравії

23 березня в Ер-Ріяді українська та американська делегації провели зустріч. Зокрема сторони обговорювали безпеку обʼєктів енергетики та інфраструктури. Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що "дискусія була продуктивною та цілеспрямованою".

24 березня в Саудівській Аравії також відбулися переговори делегацій Росії та США. Вони проходили у закритому режимі. Журналістів попросили покинути територію готелю The Ritz-Carlton, де вони проводяться. За словами речника Кремля Дмитра Пєскова сьогодні представники США та РФ обговорювали питання "зернової ініціативи" для забезпечення безпеки судноплавства.

Згодом джерела Суспільного повідомили, що українська делегація залишається в Саудівської Аравії ще на день для зустрічі з представниками США.