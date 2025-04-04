США готують нові санкції проти Росії, якщо РФ не хоче припинення вогню — Рубіо

США спостерігають за діями Росії, і чекають від неї готовності до миру. Якщо Росія не покаже цю готовність — США змінять тактику щодо відносин з РФ, заявив держсекретар США Марко Рубіо.

За словами Марко Рубіо, обидві сторони у російсько-українській війні нібито йдуть на компроміси. Ці компроміси залежать від умов України та РФ для припинення вогню. Україна, за словами Рубіо, показала повну готовність до припинення вогню.

"У нас є певний час, протягом якого ми хочемо побачити чи готова Росія до миру, чи ні. І цей час вже підходить. Конгрес працює над законопроєктом з підвищення санкцій, і скоро зростатиме тиск від парламенту. Ці фактори ми вже пояснили, і ми сподіваємось, що Росія почула наш заклик і готова до миру", — сказав Марко Рубіо.

Також, за словами держсекретаря США, Америка не готова до "переговорів про переговори", а президент Дональд Трамп хоче "закінчити цю війну".

Що відомо про останні перемовини у Саудівській Аравії

23 березня в Ер-Ріяді українська та американська делегації провели зустріч. Зокрема сторони обговорювали безпеку обʼєктів енергетики та інфраструктури. Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що "дискусія була продуктивною та цілеспрямованою".

24 березня в Саудівській Аравії також відбулися переговори делегацій Росії та США. Вони проходили у закритому режимі. Журналістів попросили покинути територію готелю The Ritz-Carlton, де вони проводяться. За словами речника Кремля Дмитра Пєскова сьогодні представники США та РФ обговорювали питання "зернової ініціативи" для забезпечення безпеки судноплавства.

Згодом джерела Суспільного повідомили, що українська делегація залишається в Саудівської Аравії ще на день для зустрічі з представниками США.