Президент США Дональд Трамп найближчим часом, ймовірно, поговорить телефоном з очільником Кремля Володимиром Путнім. Водночас оточення американського лідера радить йому не телефонувати кервнику РФ, доки той не зобов'яжеться повністю припинити вогонь в Україні.

Про їхню можливу розмову найближчими днями повідомляє Politico із посиланням на власні джерела.

За їхніми словами, очікується, що ще одна телефонна розмова американського та російського лідерів відбудеться "до або після цих вихідних". Водночас видання зазначає, що остаточних домовленостей щодо їхніх переговорів наразі немає.

NBC News, посилаючись на двох посадовців адміністрації Трампа, повідомило, що найближче оточення президента США радить йому не розмовляти з Путіним, доки він не зобов’яжеться повністю припинити вогонь в Україні.

За їхніми даними, на сьогодні не заплановано жодного дзвінка між лідерами двох країн. При цьому вони попередили, що Трамп може раптово вирішити, що він хоче поговорити з очільноком Кремля.

Свою чергою у коментарі журналістам речник Кремля Дмитро Пєсков відкинув повідомлення ці повідомлення медіа, та заявив, що розмова між Трампом і Путіним не планується.

"Ні, найближчими днями поки не планується (йдеться про розмову), поки у графіку цього нема", — цитує Пєскова російське інформагентсво ТАСС.

30 березня Трамп в інтерв'ю NBC News заявляв, що планує поговорити з Путіним цього тижня. Також він казав, "злий" на російського лідера, і може запровадити додаткові мита на нафту з РФ.

18 березня вони із Путіним вже розмовляли, і тоді Тамп назва ці перговори "хорошими та продуктивними".