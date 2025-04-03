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СБУ заявила про викриття українців, які просували позицію РФ про "зовнішнє управління". Серед них адвокат Шарія
ПОДІЇВІЙНА

СБУ заявила про викриття українців, які просували позицію РФ про "зовнішнє управління". Серед них адвокат Шарія

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Марія Патока
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Служба безпеки викрила та зібрала доказову базу на українських політичних діячів та блогерів, які просувають в Україні риторику Росії про "зовнішнє управління". Серед них Валентин Рибін — адвокат обвинуваченого у державній зраді Анатолія Шарія.

Про це повідомляє СБУ на офіційному сайті.

За даними Служби безпеки, ці діячі об'єднались у групу та просувають ідею "зовнішнього управління" Україною, беруть участь в антиукраїнських заходах в Росії та називають себе "легітимною владою". Їхня група називається "Держава".

До угрупування увійшли:

  • Дмитро Василець – голова забороненої партії "Держава";
  • Валентин Рибін – адвокат Анатолія Шарія;
  • Олександр Скубченко – "політексперт" з телеканалів Медведчука;
  • Олександр Семенченко – заступник голови забороненої партії "Держава";
  • Павло Оніщенко – очільник прокремлівського об’єднання "Слобожанська січ";
  • Віктор Малафеєв – пропагандист;
  • Максим Шихалєєв – проросійський агітатор у Криму.

Вони створили сайт за аналогом з офіційними сторінками органів влади України, оголосили про проведення нібито "онлайн-референдуму" щодо майбутнього України, а також розробили копію порталу "Дія", щоб сфальсифікувати результати фейкового голосування.

Служба безпеки України оголосила усім учасникам угруповання підозру за статтею 28 та статтею 109 Кримінального кодексу, а саме вчинення дій з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

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