Служба безпеки викрила та зібрала доказову базу на українських політичних діячів та блогерів, які просувають в Україні риторику Росії про "зовнішнє управління". Серед них Валентин Рибін — адвокат обвинуваченого у державній зраді Анатолія Шарія.

Про це повідомляє СБУ на офіційному сайті.

За даними Служби безпеки, ці діячі об'єднались у групу та просувають ідею "зовнішнього управління" Україною, беруть участь в антиукраїнських заходах в Росії та називають себе "легітимною владою". Їхня група називається "Держава".

До угрупування увійшли:

Дмитро Василець – голова забороненої партії "Держава";

Валентин Рибін – адвокат Анатолія Шарія;

Олександр Скубченко – "політексперт" з телеканалів Медведчука;

Олександр Семенченко – заступник голови забороненої партії "Держава";

Павло Оніщенко – очільник прокремлівського об’єднання "Слобожанська січ";

Віктор Малафеєв – пропагандист;

Максим Шихалєєв – проросійський агітатор у Криму.

Вони створили сайт за аналогом з офіційними сторінками органів влади України, оголосили про проведення нібито "онлайн-референдуму" щодо майбутнього України, а також розробили копію порталу "Дія", щоб сфальсифікувати результати фейкового голосування.

Служба безпеки України оголосила усім учасникам угруповання підозру за статтею 28 та статтею 109 Кримінального кодексу, а саме вчинення дій з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.