Як після свят повернутися до нормального життя. Поради медика

Переїдання, алкогольна інтоксикація, недосип, які виникають внаслідок активних святкувань, негативно позначаються на людському організмі. Керівник Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва Анатолій Вершигора в ефірі "Українського радіо" розповів як мінімізувати наслідки святкування для свого організму після Нового року та як підготуватися до подальших зимових свят.

За словами медика, новорічні свята у столиці пройшли відносно спокійно. На чергування виходила та ж кількість бригад і вдень і вночі, що й завжди, але викликів було на 20% менше. Вершигора також зазначає, що знизилась кількість травмувань та отруєнь алкоголем під час свята: "думаю, що у наших громадян додалося здорового глузду".

Однак наслідки щедрих святкових столів – хоч і не завжди привід звертатися до екстреної медичної допомоги, все одно не є сприятливими для нашого здоров’я. Медик радить після свят трошки розвантажити організм від їжі.

"Треба сісти на невеличку дієту, не вживати обтяжливої жирної їжі, алкоголю, більше пити води, додавати вітаміни", – говорить Анатолій Вершигора.

Також кілька порад від медика як вивести алкоголь. "Кому в цьому допомагає мінеральна вода, кому напої з ортофосфорною кислотою, такі як кола, кому кефіри, кому просто розсол, а кому огірочки та квашена капуста. Думаю, в кожного є свій рецепт, який базується на життєвому досвіді. Головне – треба пити побільше води для того, щоб вивести продукти інтоксикації. Також треба вживати вітаміни: лимон, чай”.

Ще Анатолій Вершигора радить прогулянки на свіжому повітрі. Оскільки січень багатий на свята, лікар дав ще кілька порад не лише як мінімізувати наслідки тих, що вже пройшли, а й як підготуватися до прийдешніх.

"Не потрібно зловживати їжею, навпаки, треба зменшити страви, у яких багато майонезу – бажано, щоб це була легка їжа, яка швидко засвоюється. Також варто пити один і той же алкоголь протягом вечора. У кожного є свій життєвий досвід, і він хоче провести свято без неприємностей", – зазначає медик.

На останок Анатолій Вершигора поділився своїм рецептом, як після свят входити у звичний робочий ритм.

"Моє життя – це 24 години на добу на роботі, тому мені не дуже складно увійти в роботу після свят. Але перше, з чим починаю свій день – це чашка кави",- зазначає медик.

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