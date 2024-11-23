Найбільша авіакомпанія Фінляндії Finnair змушена скасувати рейси через акцію протесту Профспілки пілотів Фінляндії (SLL). Вони вимагають підвищення зарплатні.

Про це повідомляє фінський суспільний мовник Yle.

Причина страйку — пілоти вимагають підвищення зарплат і вдосконалення чинної системи додаткового пенсійного забезпечення. Профспілка і роботодавці сфери послуг Palta виступили посередниками у трудовому спорі ще восени, проте питання так і не врегулювали. Palta вважає необґрунтованими вимоги пілотів щодо протестів.

У рамках страйку льотчики заявили, що не виконуватимуть польоти 9 та 13 грудня. Загалом за ці дні мають скасувати 300 рейсів. За оцінками перевізника, наслідки цього страйку торкнуться близько 33 000 клієнтів Finnair.

"Нам дуже шкода, що профспілка пішла на акцію протесту замість переговорів, що вплине на плани тисяч наших клієнтів під час різдвяного сезону", – прокоментував ситуацію керуючий директор Finnair Яакко Шілдт.

За його словами, перевізник робить все можливе, щоб допомогти клієнтам, наприклад, пропонує їм альтернативні рейси, якщо це можливо.

Страйки в аеропортах інших країн

У Німеччині в лютому 2024 року скасували 1 100 рейсів через страйк в 11 аеропортах. Від одноденного страйку постраждали щонайменше 200 тисяч пасажирів, пише DW. Тоді профспілка Ver.di домагалася підвищення зарплат і доплат за понаднормові для персоналу аеропортів, що відповідає за контроль пасажирів і багажу.

Канадська авіакомпанія WestJet у червні цьогоріч скасувала близько 235 рейсів через страйк профспілки працівників технічного обслуговування. Це вплинуло на плани 33 тисяч пасажирів, які мали квитки на рейси, повідомляє Associated Press. Причиною страйку авіамеханіків стало "небажання авіакомпанії вести переговори з профспілкою".

У жовтні 2024 року стало відомо, що компанія Boeing оголосила про скорочення 17 тисяч робочих місць, відтермінування першої поставки літака 777X на рік і збитки в розмірі 5 мільярдів доларів за третій квартал, оскільки через місячний страйк ситуація у компанії продовжує погіршуватися.